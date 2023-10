Realizarán evento en apoyo a familias que perdieron a su bebé

Ensenada BC.- El 15 de octubre se conmemora el día mundial de la concientización muerte gestacional, perinatal y neonatal, en el que se busca rendir un homenaje a las familias que han sufrido la muerte de su bebé durante el periodo de gestación o una vez que se llevó a cabo el nacimiento, por lo que en Ensenada se llevará a cabo un evento denominado “caminata de amor”.

Adriana Heredia del Grupo de Apoyo a Familias en Duelo Naylly, informó que el evento se llevará a cabo el domingo 15 de octubre a las 14:45 horas partiendo de la Calle Primera esquina con Ruiz hacia el Cearte en el Bulevar Costero, pidiendo a los asistentes que lleven una vuela para encender una luz en honor a esos bebés y niños que perdieron la vida.

Somos un grupo de familias que hemos atravesado por este tipo de pérdida, que suele ser muy silenciada y un tabú, lamentablemente es muy común, uno de cada cuatro embarazos no termina como quisiéramos que terminara, esto en vez de disminuir sube y cada vez nos quedamos familias sin apoyo y que amigos y familia no tocan el tema porque es muy difícil o no saben cómo manejarlo”