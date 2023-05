Profanan tumbas en panteones de Ensenada

Ensenada, BC.- Personas que visitaron los panteones de Ensenada con motivo del día de las madres denunciaron que una gran cantidad de lapidas estaban destrozadas e incluso ha habido casos en los que han sido profanadas las tumbas.

El empresario Raymundo Carrillo Huerta, reportó que acudió a visitar la tumba de su madre en el Panteón Mutualista, sin embargo, al llegar descubrió que estaba totalmente vandalizada.

“Fui a visitar la tumba de mi mamá al panteón mutualista y estaba destruida, se quisieron robar el cabezal, pero no era la única, había bastantes tumbas destruidas y estamos hablando únicamente de un panteón, el panteón municipal está peor, le pregunté al que me hizo la lápida y me dijo que es un problema fuerte y nadie hace nada”, relató.

Sacan restos de tumba en abril

Cabe recordar que el pasado 13 de abril en el Panteón Municipal número 2 de la Colonia Maestros, la Dirección de Seguridad pública Municipal (DSPM), atendió el reporte de una tumba de la que fueron sacados los restos mortales de una mujer, junto a la tumba encontraron restos óseos, pero no se pudo localizar el cráneo, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

“Se acercó una persona a decirme que hasta cráneos se llevan y en el panteón de Maneadero pasa lo mismo, se llevan cráneos, no sé qué hagan con los cuerpos, pero algunas tumbas están siendo vandalizadas”, señaló.

Carrillo Huerta mencionó que además de la tristeza que provoca a los familiares visitar a sus seres queridos y ver sus tumbas en esas condiciones, también representa un daño económico.

Más atención en los panteones

“Prácticamente tengo que poner otra tumba y tan difícil que está la situación ahorita, un cabezal, el más barato debe andar entre 12 mil a 15 mil pesos, ya no hay nada barato, y de ahí para arriba dependiendo lo que quieras, hay gente que las hace de mármol y materiales más caros”, explicó.

Por último, consideró que la autoridad municipal debe poner más atención en los panteones, ya que es una situación que se está saliendo de control.

“Da tristeza que estamos llegando al punto en que no respetan ni los muertos, está faltando vigilancia e interés por parte de la autoridad”, expresó.