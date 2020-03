Preocupan robos en parcelas de Maneadero

Maneadero es una de las zonas agrícolas donde se producen productos de alto valor en el mercado, sin embargo, en los últimos meses han aumentado los robos en las parcelas y en las casas de la delegación, denunció Raymundo Carrillo Huerta, presidente del Ejido Nacionalista de Sánchez Taboada.

“Los robos están a la orden del día y se andan metiendo a las casas y como toda la gente que vive en la zona es gente que sale a trabajar en el día, que trabaja en el campo, se quedan las casas solas y los malandros hacen de las suyas robando las colonias al fondo de San Carlos, la gente anda preocupada porque son robos fuertes”, declaró.

El empresario agrícola dijo que han detectado un promedio de tres a cuatro robos diarios en la zona como mínimo, ya sea a domicilio o a las parcelas.

“En las parcelas todos los ranchos tuvieron que poner veladores, muchos ranchos tienen mínimo dos y ni así se puede porque las parcelas son grandes y los rateros están cazando al velador para que en un descuido meterse a los invernaderos y robar cosecha, material o lo que se atraviese para sacar para el vicio”, detalló.

Raymundo Carrillo dijo que han tratado de dialogar con la autoridad municipal, sin embargo, el argumento siempre es el mismo, que no cuentan con elementos suficientes y por eso los tiempos de respuesta no son los óptimos.

“Es el pretexto de todo el tiempo, no solamente de esta administración, siempre ha sido el mismo argumento, la falta de elementos y aunque uno tiene gente cuidando ni así, vemos que los malandros circulan libres por las calles, nada más con ver el aspecto de la persona te das cuenta que no anda trabajando, andan viendo qué se llevan”, lamentó.

El presidente del ejido comentó que los robos en los ranchos pueden representar fuertes pérdidas para los empresarios.

“A un empresario en un robo de semilla le robaron más de 10 mil dólares, no todos los robos son iguales, a mí hace varios años me robaron toda una cinta que me había costado 4 mil dólares, y así son por el estilo, se roban cintas, fertilizantes o productos como tomates, calabas, repollos”, agregó.