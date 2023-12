Policías de Ensenada llevan comida a los más necesitados

Ensenada, BC.- Elementos de Seguridad Pública Municipal de Ensenada se unieron y llevaron comida a las personas en situación de calle de la zona de Los Globos, en el albergue San Vicente y en diversos arroyos.

Lo anterior fue dado a conocer por los comandantes, en coordinación con el subdirector operativo Jorge Argoud Martínez.

Sabemos que esto no les solucionará sus problemas, pero quisimos que se dieran cuenta que el policía no solo es represivo, también tenemos nuestro lado humano y de alguna manera compartir lo que la vida no ha proporcionado”, declaró.