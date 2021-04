Planeación urbana, movilidad y el puerto protagonizan debate por Ensenada

Durante el segundo bloque, los candidatos respondieron preguntas que realizaron los usuarios de las redes sociales, donde abordaron temas como el deporte, planeación urbana, áreas verdes, movilidad y el puerto.

El Candidato independiente Rogelio Castro manifestó que el deporte será una prioridad en el próximo ayuntamiento, y aseguró que no cerrará las unidades deportivas como se hizo con el tema del Covid.

“Lo digo porque no se abrieron pero sí se abrieron los lugares donde podía alcoholizarse la gente, podríamos rehabilitar las canchas que tenemos, todas están sin pasto, hay que arreglar primero lo que tenemos y luego abrir otros espacios”, opinó.

La candidata del PBC, Antonia Casas consideró que la ciudad ha crecido bastante y no se ha tomado en consideración la planeación, por lo que es fundamental apoyar al Instituto Municipal de Investigación y Planeación para tener una ciudad ordenada.

“No se ha modernizado ni se han actualizado las colonias antiguas, sabemos muy bien que estamos con muchas necesidades de todo tipo en la ciudad pero hay que hacer una revisión de las diferente direcciones que se tienen y del recurso humano”.

La candidata del PES, Olga Leticia Lelevier consideró que hay muchos parques en total abandono que se pueden rehabilitar y reforestar sin que sea muy costoso para el Ayuntamiento, ya que se proporcionarían las herramientas a los ciudadanos e involucrarles para que cuiden las áreas.

“El área del Ciprés es un tema de hace muchísimos años y lo veo muy lejano y muy difícil, tiene años ese conflicto, ahí prácticamente lo veo imposible pero tenemos muchas áreas verdes y parques que podemos aprovecharlos como el de la Hidalgo y de casi todas las delegaciones que están en el abandono como Maneadero”, apuntó.

La candidata de la alianza “Va por Baja California”, Brenda Mendoza, comentó que para que el gobierno municipal no dependa al cien por ciento de las partidas federales, se tienen que reestructurar las finanzas del ayuntamiento.

“Tenemos que ver en que se están malgastando los recursos, por ejemplo, la dirección e presidencia que se encarga de las cuestiones de apariencia del alcalde tiene destinado un recurso de 32 millones de pesos, cuando desarrollo económico tenía destinado un recurso de un millón de pesos, más que desaparecer dependencias se tiene que analizar minuciosamente qué recursos vana ciertas dependencias”, expuso.

La candidata del partido FXM, Carmen Salazar, recordó que un ex alcalde y una ex diputada bajaron un recurso de 8 millones de pesos para una ciclovía y únicamente pintaron una raya y lamentó que actualmente no funciona para los ciudadanos.

“La falsa concepción que tiene los gobiernos es que una ciclovía es un lugar de esparcimiento, cuando es un medio de movilidad y de comunicación debe acercara las personas a su lugar de trabajo o de estudio, la ciclovía que pusieron no da conectividad”, afirmó.

La candidata de Movimiento Ciudadano, Elvira Romero, dijo que el gobierno debe ser incluyente y pedir la opinión de los ciudadanos para que sean partícipes en las campañas de promoción turística, además de acercar el puerto a la ciudadanía.

“Yo creo que en mi gobierno tendríamos que hacer las gestiones correspondientes con los niveles federales que son los que toman las decisiones para que podamos tener acceso al muelle, creo que sería de mucho impactó para el turistas y la gente local, sería lo más correcto empezara hacer este tipo de gestiones”, comentó.