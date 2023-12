Personaje del año 2023: Guillermo, del Cicese a la NASA

Ensenada, BC.- Seleccionado para participar en “Dragonfly”, uno de los proyectos más importantes de la NASA, Guillermo Adrián Chin Canché, estudiante del Cicese en Ensenada, se encuentra desde hace siete meses en un cuadricóptero para recoger muestras de Titán, la luna más grande de Saturno.

“He estado trabajando como dos años y medio en este proyecto, pero desde hace siete meses me encuentro trabajando físicamente en Boulder, Colorado", compartió el investigador de origen maya.

Te puede interesar: Invita la NASA a fotografiar el eclipse solar en 2024

Ha sido una experiencia enriquecedora por la retroalimentación directa que recibe de otros investigadores, dijo, además de ser muy interesante porque provienen de muchos lugares diferentes y se presta al intercambio de ideas y culturas.

Los estudios

Egresado de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Autónoma de Campeche, Guillermo estudió además una maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio en Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla y actualmente cursa el doctorado de Oceanografía Física del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese).

Mi aporte en la misión espacial es en el equipo de meteorología, estamos haciendo predicciones climáticas de esta luna de Saturno con la idea de poder automatizar la forma en la que el dron va a poder volar en esta luna congelada", detalló.

El investigador dijo que hay alrededor de 700 personas de todo el mundo trabajando en la misión, contando el equipo de pruebas, ingeniería, líderes técnicos, logística y personal administrativo, sin embargo, en la parte medular del proyecto que involucra ciencia y tecnología son 190 personas, de las cuales alrededor 20 son estudiantes como él.

Te puede interesar: "Cúmulo del Árbol de Navidad" la NASA sorprende con una imagen cósmica muy especial

“El dron va muy avanzado, a principios de noviembre estuvimos en los laboratorios de física aplicada de la NASA y tuvimos el primer vuelo automatizado del dron, ya estamos en la recta final de la construcción del prototipo final, se han estado utilizando las cámaras que tiene la NASA para poder simular la atmósfera de Titán que están en la ciudad de Baltimore”, detalló.

Falta de recursos

Chin Canché mencionó que la misión está un poco retrasada, pero no es debido a la construcción del dron, sino a una cuestión de recursos.

“Los de la NASA no están dando el dinero para lanzarlo en el cohete espacial, entonces se va a retrasar, tenemos estimado que Dragonfly pueda volar en agosto de 2028”, declaró.

En la primera entrevista que Guillermo dio a FRONTERA, habló sobre los retos que implicó ser un joven de Bethania, una pequeña comunidad del estado de Campeche, haber sido discriminado por sus orígenes y que sus padres siempre lucharon porque estudiara y lograra su sueño, algo que ha logrado.

Te puede interesar: Únete a la NASA: Contribuye capturando fotografías del eclipse solar de 2024

“A veces uno cuando se pone a la par con personas de otros países u otras áreas de conocimiento tendemos a hacernos menos o a pensar que la educación que hemos recibido no ha sido suficiente, pero algo que he aprendido aquí es que todos somos sumamente valiosos y desde nuestra área de conocimiento podemos aportar muchísimo”, manifestó.

El principal reto, el idioma

Guillermo reconoció que el principal reto ha sido el idioma, ya que cuando llegó a la NASA su nivel de inglés no era muy bueno, pero poco a poco ha ido mejorando.

“Afortunadamente muchos de los integrantes del equipo saben hablar un poco de español y nos hemos ayudado mucho, mi intención siempre ha sido regresar a México y poder aportar un poco más a mi país, tratar De llevar las cosas que estoy aprendiendo aquí, pero el hecho de estar allá no significa que deje de trabajar en proyectos de la NASA, ya me invitaron a trabajar en el grupo de simulaciones atmosférica de Marte y vamos a estar trabajando el próximo año”, reveló.

Por último, envió un mensaje a los jóvenes que viven en pequeñas comunidades y que tienen el sueño de hacer algo grande.

Te puede interesar: NASA declara al puerto de Mazatlán como el mejor lugar del mundo para ver eclipse solar de 2024

“En las conferencias que he dado siempre menciono que no tengan miedo de soñar en grande, a veces nos limitamos mucho en torno a lo que podemos obtener y las cosas que deseamos para nuestro futuro, quizá no siempre vamos a poder obtener todo lo que nosotros soñemos, pero créanme que intentándolo e incluso si las cosas no salen bien te da la satisfacción, no tengan miedo de sus sueños”, manifestó.