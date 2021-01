Otorgan ascensos a ocho policías municipales tras cumplir 25 años servicio

Con un reconocimiento por la ardua labor realizada, el alcalde Armando Ayala Robles otorgó ascensos a ocho elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes cumplieron con los 25 años de servicio establecidos para obtener el retiro.

El primer edil destacó la vocación de servicio de los oficiales que por 25 años diariamente arriesgaron su vida en cumplimiento del compromiso de proteger y servir a la población ensenadense.

Armando Ayala aseguró que el agradecimiento para estos elementos es doble, pues en su paso por la corporación enfrentaron la apatía y el abandono de gobiernos anteriores, pero pese a las carencias salieron adelante.

“Cuando contendí por la alcaldía les pedí su confianza, ustedes me apoyaron porque ni ustedes, ni ningún ensenadense quería continuar en lo mismo, en el atolladero en que nos dejaron otras administraciones”, expresó.

El alcalde manifestó que resultado de las gestiones realizadas y del apoyo brindado por la Policía Municipal, a partir del mes entrante el personal recibirá un bono de alto riesgo, aunado a que en este ejercicio fiscal el presupuesto que ejecutará la corporación será de 57 millones de pesos.

“Hoy puedo decirles que desde el primer día de mi gestión he luchado por un piso parejo para ustedes, le he planteado al gobernador muchas situaciones que deben cambiar porque ustedes no valen menos que el personal de otras corporaciones, su trabajo vale y deben recibir lo que les corresponde”, aseveró.

El presidente aprovechó para reconocer a las familias de los ocho elementos que por jubilación ascendieron al grado inmediato en su carrera policial, por ser la fortaleza, motivación y acompañamiento en el sinuoso camino que por más de dos décadas recorrieron con amor y entrega por su comunidad.

La coordinadora general de Gabinete, Norma Elvia Martínez Santos, se sumó al reconocimiento y gratitud a los elementos que obtuvieron la jubilación y con ello, el ascenso al grado inmediato, pues enfatizó que dicho trabajo constituye un eslabón necesario para preservar la tranquilidad de la ciudad y son pieza fundamental en el ejercicio diario de la administración pública municipal.

Subrayó que pese a la crisis financiera con la que se recibió el Ayuntamiento, se han hecho importantes esfuerzos para mejorar las condiciones laborales de las y los policías locales, y en un hecho sin precedentes, a los ocho jubilados se les otorgó un estímulo económico de 15 mil pesos en reconocimiento a su labor.

El regidor Diego Lara Arregui, presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito, resaltó que a través de este acto protocolario se homenajea la disciplina, honor, perseverancia y constancia de quienes integran la Policía Municipal de Ensenada.

“En la Comisión tenemos tarea pendiente pero no vamos a descansar hasta lograr los ascensos pendientes, la mejora salarial y todo lo que esté en nuestras manos para beneficio de ustedes. Hoy inician una nueva etapa, la de servir sin uniforme, pero sé que seguirán sirviendo a la comunidad, porque a quien le gusta servir, sirve todos los días”, manifestó el edil.

El titular de la DSPM, David Armando Sánchez González calificó de extraordinario el servicio prestado por los ocho agentes homenajeados, pues día con día enfrentaron los hechos delictivos, para salvaguardar la integridad de los habitantes del vasto territorio ensenadense.

Sánchez González felicitó y agradeció a las familias de los ocho agentes, por hacerlos fuertes y animarlos para no cejar en el reto que representa la labor de proteger y servir a la comunidad.

“Sé que todos los días dan lo mejor de sí para cumplir con la gran responsabilidad de perpetuar el orden, brindar seguridad y justicia a la ciudadanía. Han dado un gran ejemplo y, siempre se les estará enormemente agradecidos”, afirmó.

En representación de los oficiales que cumplieron con los años establecidos en la carrera policial, Edgar Salgado Martínez expresó su agradecimiento a Dios por guiarles por el camino correcto, a familiares, amigos y compañeros que fueron pilares fundamentales para desempeñar un buen servicio a la comunidad.

Salgado Martínez recordó que en 1995 ingresaron un total de 65 elementos a las filas de la corporación, pero sólo ocho cristalizaron el sueño de concluir esta importante etapa de sus vidas, de una manera honorable, honesta y con la satisfacción del deber cumplido.

“Es un honor dirigirme a ustedes en nombre mis compañeros: Ramón, Rafael, Humberto, Rubén, Hugo, Raúl y Javier, porque hoy nos vamos con la satisfacción de haber cumplido a cabalidad con nuestras funciones y haciendo honor a nuestro lema: Para Proteger y Servir”, concluyó el hoy policía primero en retiro.

Atestiguaron la ceremonia de jubilación, entrega de ascensos y estímulos económicos: Rubén Best Velasco, secretario general del Ayuntamiento; Ramón Fimbres Obregón, presidente de la Asociación del Agente de Seguridad Pública de Ensenada; capitán de navío, Rafael García Urbina, en representación del almirante Hilario Durán Tiburcio, comandante de la Segunda Región Naval.

Elementos que obtuvieron el grado inmediato por jubilación

Policía Primero a Sub oficial Ramón Ávalos Camarillo

Policía Primero a Sub oficial Rafael Luna Lezama

Policía Segundo a Primero Humberto Durán Durán

Policía Segundo a Primero Rubén García Camacho

Policía Segundo a Primero Edgar Salgado Martínez

Policía Tercero a Segundo Hugo Fuentes Chávez

Policía Tercero a Segundo Raúl Cabrera López

Policía a Policía Tercero Javier Núñez Ortiz