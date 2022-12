No habrá manifestaciones por falta de pagos a empleados del Ayuntamiento

Ensenada, B.C.- Este año no habrá manifestaciones ni paros por parte de los trabajadores del Gobierno municipal, ya que el pago de aguinaldos se efectuará a tiempo, aseguró el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles.

“Vamos a pagar 85 millones de pesos (mdp) este próximo viernes 9 de diciembre, que es el aguinaldo de los 40 días que corresponden a diciembre, y en enero van a ser 45 millones de pesos de 20 días más”, detalló.

Ayala Robles puntualizó que ya está el recurso gracias a que el cabildo autorizó un crédito a corto plazo que será pagado en los primeros meses de 2023 cuando se reciben los pagos y contribuciones dl impuesto predial.

No va a haber paro, no va a haber manifestaciones, no va a haber inconformidad, ni afectaciones a la ciudadanía, porque cuando los ciudadanos ven las manifestaciones es una muestra de que no se está atendiendo un tema por parte de la administración y eso también nos preocupa porque seguramente faltaría el que trabaja en servicios públicos en la recolección de basura o el que hace trabajo de bacheos y el cierre de vialidades”, señaló.

El presidente mundial puntualizó que su gobierno cumplirá responsablemente con el pago de prestaciones a los trabajadores sindicalizados y de confianza este viernes.

Informa sobre las finanzas

Por otra parte, informó acerca del estatus de la deuda y las aportaciones que ha hecho el Ayuntamiento desde que él es alcalde, tanto en su primer periodo, como en este segundo periodo.

En ese sentido, puntualizó que, de octubre de 2019 a septiembre de 2022 el Ayuntamiento ha hecho aportaciones al IMSS por 134 mdp; al Issstecali 451 mdp y al Impuesto Sobre la Renta (ISR) se han aportado más de 221 mdp.

“Se preguntarán qué hace el Ayuntamiento con el impuesto de los ciudadanos, pues pagar deudas que no pagaban otros presidentes municipales y con esto tener mejores finanzas, más estabilidad en la parte social de los trabajadores que iban y exigían que se les pensionara por parte del Issstecali y no se podía porque no pagaban las aportaciones, eso es lo que hemos hecho, 808 millones de pesos”, expresó.

En cuanto a la deuda pública, la cual está contratada con la institución bancaria Bansi, se han pagado 82 mdp de amortizaciones, 135 mdp de intereses y 29 mdp de comisiones.

“La deuda pública ahorita está en 521 millones, la recibí en 600 millones, hemos pagado 248 millones, son como 79 millones de pesos, pero es que es la amortización a capital, lo demás son intereses”, explicó.

El alcalde afirmó que el municipio de Ensenada ya tiene una mejor calificación, ya que hace ters años estaba en foco rojo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el sistema de alertas.

“no teníamos oportunidad ni de un crédito a corto plazo, fue en 2010 cuando el ex gobernador Bonilla nos adelantó participaciones para el pago de aguinaldos, así se hizo nuevamente en 2020 y en 2021 ya nosotros lo resolvimos y este 2022 lo estamos resolviendo”, apuntó.