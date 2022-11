No es suficiente el abasto de larvas y semillas para productores de ostión

Ensenada, B.C.- A pesar de que Baja California es uno de los estados con mayor producción de ostión en el país, los productores no se dan abasto debido a la falta de larvas y semillas, señaló Alma Rosa García Juárez, secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado.

Baja California es el estado que tiene mayor biotecnología y desarrollo en el cultivo del ostión, y no solamente en el proceso del cultivo, desde hace mucho tiempo los acuicultores fueron muy previsores en certificar sus cuerpos de agua, en Ensenada tenemos la planta certificada y todo el ostión que se produce puede venir a esta planta y asegurar una comercialización que reúne todos los requisitos para que sea exportado”, detalló.

La funcionaria dijo que la Sepesca ha hecho comités de coadyuvancia para darle mayor fortaleza a los grupos de productores, como en la Bahía de San Quintín donde hay más de 20 grupos sociales que cultivan ostión.

Semilla y la larva

“Hemos trabajado con ellos para fortalecerlos y que ninguna autoridad, tanto pesquera como ambiental les puedan poner una traba y que su producto pueda llegar a cualquier destino”, apuntó.

García Juárez dijo que con el presupuesto que tienen autorizado para el próximo año se planea abastecer a laboratorios que están produciendo larvas y semillas, ya que es la materia prima para poder cultivar el ostión.

“Desafortunadamente somos los mejores productores, pero no somos autosuficientes, significa que los laboratorios que tenemos en Baja California no alcanzan a abastecer toda la semilla y la larva que necesitan los productores, estamos dependiendo de laboratorios vecinos de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, pero como también ellos han crecido, tenemos el riesgo de que no seamos capaces de tener esta larva y esta semilla”, explicó.

La secretaria de pesca y acuacultura dijo que, con el apoyo de los diputados, que se comprometieron a aumentar el presupuesto para esa actividad, se pretende fortalecer a los laboratorios del estado para que puedan producir más.