Muchas empresas están cerrando y no hay respuesta del gobierno: CCEE

Ensenada.- Presidentes de las diversas cámaras que conforman el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCCE), se reunieron para dar a conocer la complicada situación que atraviesan la mayoría de las empresas y comercios ante la falta de respuesta del gobierno federal.

El Presidente del CCEE, Carlos Ibarra Aguiar, puntualizó que la mayoría de las empresas atraviesan una crisis severa y aunque han solicitado apoyos al gobierno federal, hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta.

“Muchas empresas están cerrando de manera definitiva, otras de manera temporal y vemos con tristeza que no tienen recursos para mantener a la gente, esto nos preocupa demasiado y por eso exigimos nuevamente al gobierno federal que se tomen las medidas necesarias para afrontar esta situación que se extiende hasta mayo”, expresó.

Carlos Ibarra dijo que los empresarios tienen pagos de seguro social, de luz y de impuestos, sin embargo, muchos han optado por no pagarlos para poder seguir pagando el sueldo de sus empleados.

“La situación cada vez es más complicada y es un llamado de auxilio a nuestro gobierno federal ante esta situación ya que todavía no existe una respuesta”, enfatizó.

Por su parte, el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola de Baja California (Canainpesca), Alfonso Rosiñol de Vecchi, dijo que el sector empresarial ha estado de acuerdo con las acciones que ha tomado el gobierno hasta el momento pero son insuficientes.

Por el lado del sector primario donde se incluye a los agricultores y ganadores además de la pesca, puntualizó que el tema del IVA los venia afectando desde antes de la contingencia y se ha hecho aún mayor en las últimas semanas.

“Esto no es pedir nada adicional, simplemente necesitamos que el SAT haga sus trámites más rápido y nos regrese el dinero que es de nosotros a la brevedad para tener un flujo y que nos ayude a mantener a nuestras empresas a flote, el atraso se ha vuelto peor porque desde que empezó la contingencia el SAT ha reducido el número de personas trabajando”, señaló.

Reconoció que los apoyos anunciados por el gobernador Jaime Bonilla para las empresas más pequeñas son bastante positivos ya que son las primeras que lo necesitan, sin embargo, consideró que es necesario que se generen programas que vayan enfocados a empresas más grandes.

“Necesitamos que la Secretaría del Trabajo nos ayude a que las empresas que son nuestros proveedores no las cierren, estamos empezando a darnos cuenta que empresas que nos proveen material de empaque para pescados y mariscos están siendo notificadas que deben de cerrar por no ser una actividad esencial, pero si no tenemos ese material, las pesqueras van a tener que estar cerrando”, explicó.

El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Iván Nolasco Cruz, manifestó que los negocios de comida son de los sectores más afectados en Ensenada.

A nivel local, de los 600 negocios que se tienen registrados, el 40% son los que han podido mantenerse en operación, sin embargo, están operando con el 20% de sus ventas habituales.

Canaco propone acciones urgentes

El Presidente Federación de Cámaras de Comercio en Baja California, Jorge Menchaca Sinencio, resaltó que el sector empresarial tiene diversas propuestas de acciones que se deberían llevar a cabo en temas de medidas sanitarias, sociales y fiscales.

-Exhaustiva vigilancia en las entradas de Baja California y de los municipios, desde Estados Unidos hasta el territorio mexicano, además de filtros sanitarios en aeropuertos y terminales de autobuses.

-El problema del suministro del agua es delicado, ya que se está recomendando a los ciudadanos el constante lavado de manos, sin embargo, en Ensenada hay varias colonias con cortes de agua, por lo que es indispensable que se mantenga el suministro de agua y que se genere un descuento de por lo menos el 50% dentro del uso del agua comercial e industrial.

- En coordinación con todos los servicios de transporte público colectivo, se pide que se tome la temperatura de toda la gente que aborda el transporte público, además de instalar gel antibacterial para la gente que aborde las unidades y reducir a la mitad el número de pasajeros que se trasladan y garantizar el aseo permanente de las unidades, ya que son focos de contagio.

- Que se dé difusión exhaustiva a través de los medios de comunicación sobre las medidas que debe tomar la población para evitar contagiarse y difundir qué se debe hacer en casa cuando alguien resulta infectado.

-Posponer la exigencia de renovación de placas hasta que concluya la contingencia y que las tenencias vehiculares para personas morales no se aplique este año.

-Suspender el pago de impuesto sobre la nómina de los negocios que están cerrados, puesto que si no están trabajando, es ilógico un cobro por estar utilizando a los trabajadores cuando únicamente se les está pagando su trabajo.

-Cancelar los nuevos impuestos que se generaron en el estado a principios de este año.

-Que el Gobernador y los trabajadores de confianza del nivel central y descentralizado, donen por lo menos el 25% neto de los salarios que están percibiendo durante lo que dure la emergencia para ayudar a las personas que no tienen para comer.

-Suspender los trámites de auditorías o cualquier tipo de diligencia o actuación relativo al ejercicio de sus facultades de comprobación y fiscalización en cumplimiento con las obligaciones estatales.

- Llevar a cabo mesas de trabajo permanentes entre el sector empresarial, los pequeños negocios, el gobierno del estado y el gobierno federal, para que entre todos se resuelva la problemática que enfrentan los negocios de la ciudad.