Mexicali, a punto de cambiar a semáforo rojo por covid: SS

ENSENADA, B.C.- Debido a su alta incidencia, incremento en casos activos y su tasa de reproducción efectiva, el Municipio de Mexicali podría pasar de semáforo epidemiológico naranja a rojo en los próximos días, informó el Secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico.

“Mexicali está jalando al estado hacia la nueva curva epidemiológica, la tercera ola, y esto se puede revertir cuidando y haciendo medidas de protección persona, a medida que no nos pongamos nuestro cubrebocas, que no hagamos distanciamiento social y que no nos dejemos de aglomerar, continuaremos subiendo el número de casos activos”, advirtió.

El funcionario puntualizó que la vacuna no previene que las personas se infecten y se enfermen, solamente previene que la enfermedad se dé en su modalidad moderada y severa.

“Los casos activos no van a dejar de existir estemos vacunados o no, solamente lo que va a dejar de existir es tantos pacientes en su modalidad moderada y severa”, enfatizó.

Mexicali cuenta con 326 casos activos, Tijuana 89, Ensenada 13, San Felipe 5, Rosarito 2, Tecate 2 y San Quintín 0, dando un total de 437 casos activos en el estado.

“Mexicali tiene una incidencia de 30 por100 mil habitantes, mientras que Tijuana tiene una incidencia de 4.8, eso significa que es seis veces más la incidencia en Mexicali que en Tijuana, Ensenada tiene una incidencia de 2 y, Rosarito de 1.7 y Tecate de 1.7, si no fuera por Mexicali el territorio de Baja California estuviera en verde del semáforo epidemiológico”, explicó.

Continúa semáforo amarillo en el estado

El médico informó que el domingo 23 de mayo se reportaban ocho pacientes nuevos que perdieron la batalla a causa del Covid, 21 pacientes nuevos con una prueba positiva.

“Esta semana Baja California continuaremos en semáforo amarillo hasta el día miércoles en donde se analizaran los métricos y daremos una nueva semaforización en base a lo que hemos estado viendo, todo el territorio de Baja California está en amarillo, con excepción de Mexicali que está en naranja y peligra para irse a rojo”, indicó.

De acuerdo a las cifras acumuladas desde que inició la pandemia, hasta ayer había un registro de 61 mil 821 pacientes han salido negativos, 775 de ellos son sospechosos, 48 mil 485 pacientes son confirmados acumulados en lo que va de esta pandemia y 8 mil 111 pacientes han perdido la batalla contra el Covid.

“Mientras Mexicali permanezca con una incidencia de 30 por 100 mil habitantes cuando el resto tienen 7 o menor, no se va abrir la frontera, no es posible, porque contaminaríamos a otra comunidad en forma activa, les pedimos ser corresponsables”, insistió.

Asimismo, informó que la ocupación hospitalaria es del 23%, con 437 camas disponibles y 230 ventiladores.

“De los 437 casos activos que tenemos, 348 son ambulatorios, 60 pacientes están hospitalizados en los siete hospitales Covid y 29 pacientes están intubados”; detalló.

En relación a la vacunación, informó que en el estado se ha aplicado un total de 820 mil 798 dosis en el estado, de los cuales 552 mil 356 personas vacunadas con una dosis y 268 mil 442 personas con segunda dosis, y 359 mil 587 con el esquema completo, incluyendo a las personas que se les aplicó CansinoBio que es únicamente una dosis.