Llegarán 28 embarcaciones a Ensenada durante febrero

Ensenada, B. C.- Un total de 28 cruceros estarán arribando al Puerto de Ensenada en el mes de febrero, es decir uno por día y un estimado de 65 mil pasajeros, informó el presidente municipal Armando Ayala Robles.

Precisó que, como en meses anteriores, llegarán las embarcaciones Carnival Radiance, Disney Wonder, Navigator of the Seas, Royal Princess, Crown Princess, Carnival Miracle, Koningsdam, Celebrity Solstice y Norwegian Joy.

El alcalde mencionó que el sector naviero beneficia a las empresas del primer cuadro de la ciudad, al igual que a los distintos puntos turísticos de la región, pues varios de los pasajeros suelen tomar tours que brindan recorridos a La Bufadora, Ruta del Vino, Ruta del Queso, entre otros.

Recordó que durante el año pasado, se programaron 320 cruceros al puerto, con un promedio de 750 mil viajeros y 917 millones de pesos como derrama económica.

Ayala Robles aseveró que su compromiso es seguir en coordinación con las empresas navieras, las autoridades portuarias y turísticas para que Ensenada siga siendo punto de arribo, además de la de promover el regreso vía carretero por parte de cruceristas provenientes de California.