Llama Consulten a mantener la calma ante pandemia de coronavirus

Ensenada, BC.- Luego de que la Organización Mundial de la Salud hiciera la declaración del Covid-19 como una pandemia que involucra a toda la comunidad internacional, el presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada, Marco Estudillo Bernal, subrayó la necesidad de un liderazgo conjunto para guardar la calma en el municipio y evitar que las decisiones del exterior, afecten de más a la dinámica económica y social de Ensenada.

“Entendemos la magnitud de la circunstancia en el concierto global, pero también debemos ser objetivos, prácticos, cautelosos, sin ser temerosos, tenemos que ser responsables sin caer en excesos que generen consecuencias catastróficas para la forma de vida en Ensenada” dijo.

Informó que las autoridades de la Secretaría de Salud piden que las personas con síntomas sospechosos, no acudan a hospitales ni servicios de urgencias, deben aislarse en su domicilio y comunicarse al teléfono 800 0044800, de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica (UIES), y ellos irán al domicilio a tomar la muestra.

Hoy los ensenadenses tenemos que levantarnos como una sociedad responsable y comprometida con nuestro destino, tenemos que presentarle a propios y extraños que estamos listos para continuar expandiendo nuestras fortalezas industriales, agrícolas, pesqueras, turísticas en nuestros hoteles, a través de nuestra gastronomía y nuestras fortalezas en el sector comercial entre muchas otras, siempre en un marco de prevención.

Estudillo Bernal consideró que el sector gubernamental en sus tres niveles, el sector académico, de salud, todo el sector empresarial y organizaciones no gubernamentales, deben establecer mesas de coordinación y prevención que en un momento dado, tengan la información oficial de manera expedita, que puedan ser transmisores de esa información y que permitan la creación de un plan de contingencia a la brevedad.

No podemos, dijo, caer en el error de cerrarnos y con ello, condenar las cadenas de valor de la ciudad y el municipio, tenemos que colaborar todos los sectores productivos con los tres niveles de gobierno, con el sector salud, la academia y las organizaciones no gubernamentales, para hacer un gran frente común contra el pánico por la pandemia y evitar que nos afecte de más, debemos generar los canales de comunicación e información asertivos, que permitan vigilar y monitorear a la comunidad para enfrentar el reto responsablemente.

Resaltó la necesidad y oportunidad de que autoridades, sector empresarial y social de que organicemos los protocolos recomendados para estos casos, su difusión en la sociedad, la posible instalación de puntos de revisión para quienes pudieran tener síntomas, la prevención de áreas de atención a posibles contagiados.

Incluso, dijo, debemos de estar listos con las acciones y materiales que se requerirían de darse contagio en la zona, la prevención dará confianza a la ciudadanía y visitantes.

El sector empresarial deberá proveer de toda la seguridad a sus colaboradores en lugares de asistencia masiva como fábricas y maquiladoras y el sector gubernamental deberá hacer lo propio en los centros de trabajo de los servidores públicos, escuelas, etc.

Estudillo Bernal manifestó que hay información científica que establece, datos duros, concretos sobre el coronavirus que deben de ser más socializados para no generar pánico.

Es muy importante, dijo, saber que en proporción con la gran cantidad de casos, el número de fallecimientos no es excesivamente alto; la tasa global de mortalidad se sitúa en torno al 2%.

Agregó que información del Ministerio de Salud Español indica que las muertes se producen, en la inmensa mayoría de los afectados, en personas con patologías graves previas, de ahí que a veces no se pueda determinar si un individuo ha muerto de o con coronavirus.

Además, indicó, de acuerdo a los comunicados oficiales el factor edad está bastante confirmado, en donde la mortalidad se sitúa en torno al 15% en mayores de 80 años, reduciéndose a menos el 1% en menores de 50 y en la infancia desciende aún más.

El presidente de Consulten refirió que hasta la noche de ayer, la Secretaría de Salud del gobierno federal en su portal de Internet no establecía por ejemplo, restricciones de viaje hacia China, Italia, Singapur o cualquier otro país con alta incidencia por el virus.

Manifestó que si bien no hay limitantes para visitar esas regiones, no es recomendable hacerlo y recordó que la dependencia hace una llamado a llevar a cabo una serie de acciones para protección de las personas, como mantener una buena higiene personal, lavarse constantemente las manos, no toser abiertamente, no escupir, evitar el contacto con personas con enfermedades respiratorias entre otras.

Puntualizó que en medio de la prueba, la dificultad y la tempestad, el temple del Ensenadense y del mexicano debe prevalecer, para cuidar la salud física de las familias, pero también para cuidar la dinámica de vida de la sociedad de Baja California y Ensenada.