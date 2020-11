Llama Armando Ayala a redoblar las medidas preventivas por covid

ENSENADA, B.C.- Ante el incremento sostenido de casos positivos de COVID-19, el presidente municipal, Armando Ayala Robles reiteró el exhorto a la población a aplicar las recomendaciones sanitarias, sobre todo a evitar riesgos para la salud propia y la de la comunidad en general.

Debido a que se esperan que lleguen a este municipio, colaboradores de los equipos de la Baja 1000, Ayala Robles insistió en la importancia de seguir todos los protocolos.

Ayala Robles puntualizó que este lunes Ensenada y San Quintín, fueron las regiones que más casos positivos presentaron, 19 y 13 casos respectivamente.

Informó que de acuerdo a la Secretaría de Salud, Ensenada tiene este día un total de 3 mil 191 casos positivos acumulados y el Valle de San Quintín presenta 782 casos confirmados acumulados.

En cuanto al tema de casos activos, la autoridad sanitaria dio a conocer que Ensenada permanece con 82 casos activos, mientras que el valle de San Quintín tuvo un repunte al pasar de 22 a 25 casos activos.

Armando Ayala reiteró que los esfuerzos institucionales no rinden frutos si la población no pone de su parte, si no acata las disposiciones emitidas para la contención de la epidemia.

Recordó a la población que debe realizar el lavado constante de las manos, con agua y jabón o desinfectante de manos a base de alcohol; el desinfectar los objetos de uso diario (pluma, celular, barandales, manijas, mouse, teléfono); no compartir compartas utensilios de uso personal como bebidas, alimentos, cubiertos, vasos, toallas y al estornudar o toser se deberá utilizar el ángulo interno del brazo, nunca las manos, es decir de etiqueta.

También se debe de utilizar el cubreboca, mantener la sana distancia y evitar hacer fiestas o reuniones y en caso de hacerlas que no sean mayor a 10 personas y ser en lugar abierto o al aire libre.

Ayala robles reiteró que evitar la propagación del coronavirus es responsabilidad de todos, porque para no tener que cerrar restaurantes, hoteles, espacios públicos, gimnasios, áreas deportivas, comercios y empresas, nos tenemos que cuidar.