Le roban toda la mercancía a comerciante de ‘Los Globos’ en Ensenada

Ensenada, BC.- Ernesto Estrada López es coordinador de comerciantes de la zona de tianguis de segunda “Los Globos”, donde tiene su negocio semifijo desde hace más de 30 años.

Esta semana recibió un duro golpe de la delincuencia, ya que le robaron su camioneta cargada de ropa y artículos misceláneos.

Tenía toda la mercancía que nosotros vendemos, la de mi esposa y de mis hijas también, todo estaba en la camioneta, cuando me levanté ya no la vi, hablamos al 911 y vino una patrulla, me pidieron las características del vehículo, me dijeron que había que esperar para ver qué pasaba”, relató.