Laura Zamora, una mujer que ha destacado en el mundo de la enología

Ensenada, B.C.- Con más de 40 años de trayectoria en el sector vitivinícola, Laura Zamora ha demostrado la importancia de las mujeres en la producción de vinos, siendo la primera enóloga mexicana.

Durante 17 años se desempeñó como enóloga en Bodegas de Santo Tomás, sin embargo, actualmente es directora y enóloga de Casa Zamora, además de contar con una escuela técnica de enología y servicio.

Me tocó llegar por antigüedad, en 1977 inicio haciendo prácticas profesionales en Santo Tomás para titularme de laboratorista, primera generación de laboratoristas del Cecyt 201 en aquel entonces, yo llegué al mundo de la enología sin saber lo que era un enólogo, aquí en Ensenada nada más estaba Santo Tomás y me ha tocado estar en el inicio del despertar de la enología en México”, relató.

Recordó que en la década de los ochenta se producía vino tinto, blanco y rosado en volumen, sin embargo, a finales de los noventa cambia toda la visión y empieza a florecer Valle de Guadalupe con pequeñas vinícolas.

“Se empieza a trabajar en producir vinos de mejor calidad y eso era con viñedos que nos producían menos kilos por hectárea y con eso podíamos obtener jugos más concentrados y hacer mejores vinos, también para poder entrar en la exportación de vinos mexicanos, teníamos que competir con vinos de calidad, el mercado pedía otra cosa”, recordó.

En ese sentido, destaco que actualmente son siete valles los que están produciendo uva, sin embargo, en México cuando se habla de vino bajacaliforniano inmediatamente se piensa en el Valle de Guadalupe.

“Ya somos 14 estados en la República que ya están produciendo vino, hay mucho futuro en este sector siempre y cuando no perdamos piso y no creamos que somos los mejores en hacer vino en México, hay muchos estados que nos vienen pisando los talones, pero es importante invertir en las bodegas, en los equipos y sobre todo en el capital humano”, planteó.

No ha sido sencillo

Laura Zamora reconoció que como mujer no ha sido sencillo entrar en un sector en el que generalmente dominaban los hombres.

“Sí ha sido difícil, de hecho, actualmente hay mucha gente que dice que no soy enóloga, estoy casi por sacar la maestría y seré la primera maestra en enología con 48 años de experiencia, pero es parte de la historia que me tocó, fue difícil, pero afortunadamente teníamos tanto trabajo que no había tiempo para estar pensando que decían” declaró.

No obstante, mencionó que en el presente es más común ver a mujeres involucradas en la elaboración de vino,

“En Ensenada debe haber más de 15 mujeres haciendo vino, al final yo creo que hacer vino no es cuestión de género, es cuestión de dedicación y de pasión como cualquier otra carrera, algo que te gusta y te enfocas, porque si nos ponemos a querer darle a gusto a todo mundo no hacemos nada, si fue abrir brecha, no había mujeres”, expresó.