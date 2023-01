Jornaleros agrícolas denuncian que no se ha reflejado aumento salarial

Ensenada, B.C.- La secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, Abelina Ramírez Ruiz, denunció que alrededor de la mitad de las empresas agrícolas de San Quintín no han cumplido con el aumento del salario mínimo que entró en vigor a partir del 1 de enero del año en curso.

Desafortunadamente no se ha reflejado el aumento salarial en muchas de las empresas y es una preocupación porque en Baja California se maneja el salario integrado y muchos empresarios dicen que ahí va un poquito de aumento, pero eso significa que ya no te voy a pagar las prestaciones de ley como las vacaciones, el aguinaldo y las utilidades, pero hay empresas que ni eso, no han aumentado nada”, señaló.

La líder sindical explicó que el salario integrado se maneja desde hace años en Baja California, ya que muchos trabajadores agrícolas llegaban de otros estados de la República para trabajar de manera temporal en San Quintín, por lo que los empresarios conjuntamente con las autoridades hicieron un convenio para que en su salario semanal les dieran lo que les correspondía como aguinaldo y utilidades.

“Se supone que esa era la idea, pero hasta el día de hoy en muchas empresas se anexan las prestaciones al salario semanal, este mismo salario se sigue manejando y por eso muchos no quieren dar las prestaciones de ley que le corresponden a cada trabajador, a pesar de que muchos no son trabajadores temporales, están establecidos aquí en la zona”, indicó.

Te puede interesar: Nodo El Gallo no fue una obra bien planeada: SIDURT

Abelina Ramírez dijo que como sindicato han estado luchando por eliminar el salario integrado.

Aumento salarial

“Más de la mitad de las empresas no han aumentado el salario, aquí en la frontera son 321 pesos el salario mínimo que debe de recibir u trabajador, no como en el resto del país que son 207 pesos, aquí lo que hicieron las empresas que sí aumentaron el salario están pagando 350 pesos, pero dicen que en si va todo lo demás y que no pidan nada el fin de año, eso es lo que no se nos hace justo, los están condicionando”, expuso.

La líder del Sindja mencionó que ya notificaron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que hagan las inspecciones correspondientes a las empresas que no están cumpliendo con la ley.

Te puede interesar: Se quejan por multas excesivas a indígenas en Maneadero

“Tenemos registradas alrededor de 65 empresas y son más de 40 las que no están cumpliendo con el aumento salarial, asimismo, las denuncias que más recibimos es la falta de horas extras, no las pagan, exigen que se queden a trabajar, pero no se refleja en el salario semanal, no están pagando horas extras, días festivos ni domingos, nos ha costado mucho trabajo”, apuntó.