Investigador del Cicese recibe premio por su aportación a la acuacultura en México

Ensenada BC.- Jorge Cáceres Martínez, investigador del Departamento de Acuicultura del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese) , ganó el premio “Eric Pedersen” a la Innovación y Desarrollo Tecnológico que otorga la Sociedad Mundial de Acuacultura (WAS, por sus siglas en inglés), el cual le será entregado en el marco de la World Aquaculture, a realizarse en mayo en México.

Se trata de un premio que la WAS y la Sociedad Mexicana de Acuacultura (Somexacua) le otorgan por su aportación al desarrollo de la acuacultura en México.

Cabe destacar que el doctor Jorge Cáceres no era miembro de la WAS, por lo que consideró que es poco usual que la más grande e importante organización científica en temas relacionados con la acuacultura a nivel mundial lo distinga con un premio.

Eso es lo que me da más sorpresa y orgullo, de que a ese nivel alguien se fijó, si tú estás en una asociación, tarde o temprano puede llegar este tipo de reconocimientos porque eres parte del núcleo, pro en este caso no, por eso me causó mucha sorpresa, alegría y satisfacción saber que me estaba llegando este reconocimiento por mi trayectoria,”