Internado se enteró de la muerte de su madre

Ensenada, BC.-Mientras se encontraba hospitalizado a causa de las complicaciones del covid-19, Rubén Valadez Martínez, recibió la noticia de la muerte de su madre, Elizabeth Martínez, de 54 años por la misma causa.

“Estuvo internada unos días antes que yo, conforme pasaron los días yo empecé a experimentar síntomas y aproximadamente ocho días después yo estaba yendo a urgencias al Hospital General por complicaciones, estuve pasando por fiebre muy alta, malestar general en el cuerpo pero los últimos días me faltaba el aire así que decidieron dejarme internado”, recordó,

Rubén aún no comprende cómo se contagió su madre, ya que ella siempre estuvo en casa para no correr ningún riesgo.

“Ella fue la que se puso más grave, yo la visité en su cumpleaños que fue el 20 de abril, yo no sabía que ella tenía Covid-19, yo la verdad no use cubrebocas ese día y supongo que en esa visita me contagié porque yo había permanecido resguardado en mi casa”, mencionó.

Su madre tenía sobrepeso y presión alta, dijo, lo que ocasionó que la enfermedad se complicara aún más.

“Lamentablemente falleció mientras yo estaba internado, yo tenía cuatro días internado”, apuntó.

Sin embargo, debido a que estaba delicado con neumonía aguda, deicidieron esperar dos días, hasta el 7 de mato, para inofrmarle del fallecimiento de su madre.

“Yo empecé a decaer mucho en mi salud y tuvieron que intubarme por siete días”, relató.

Valadez Martínez dijo que la atención que recibió en el Hospital General fue excelente, aunque probablemente en ese momento el número de casos era menor y la atención un poco más personalizada.

“Yo no me quejo de absolutamente nada, yo pienso también que entré en una temporada en la que no había muchos contagios en Ensenada y casi no había pacientes y la atención era muy amable, nos atendieron muy bien”, expresó.

La última vez que pudo ver en persona a su madre fue el día que se reunieron por su cumpleaños, a partir de ese día como él también empezó a presentar síntomas únicamente se comunicaban por llamadas y mensajes.

“Me comentaba que su salud estaba un poquito mal, estaba batallando con tos, fiebre y dificultad para respirar y todos los días me comunicaba para ver cómo seguía, el último mensaje que me mando era un mensaje de audio donde ya no podía hablar y le costaba mucho respirar, horas después la tuvieron que llevar a urgencias”, relató.

Finalmente, Rubén consideró que la enfermedad fue un proceso muy difícil pero que le enseñó a valorar más la vida.

“A pesar de que hubo perdida y de que fueron días difíciles, incluso en cuanto a mi salud no hubo buenas noticias en su momento, le dijeron a mi esposa que se hiciera la idea de que probablemente no iba a sobrevivir, a pesar de todo eso que pasó la enseñanza que me deja es ser más agradecido, lo que más valoro es que tengo la oportunidad de vivir y de estar con mi familia y mi hijo”, expresó.