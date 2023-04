Insisten en regularizar vehículos que su título empieza con letra  

Ensenada BC.- Con el lema “con el corazón por volante”, el regidor independiente Miguel Orea Santiago ha realizado diversas caravanas en Ensenada, San Quintín y Mexicali, para exigir a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que sea la voz ante el gobierno federal para que se incluya en el decreto de regularización de autos de procedencia extranjera a los vehículos que su título empieza con letra.

“Muchos no han entendido qué es lo que queremos y no saben si la causa es buena, pero se trata de que los miles de ciudadanos que tienen autos viejitos y no se han podido legalizar con el presente decreto, lo puedan hacer para evitar la persecución policiaca y que les quiten sus vehículos que usan para llevar a los hijos a la escuela, ir al trabajo y movilidad en general”, indicó.

El edil comentó que también están exigiendo que termine la corrupción en las aduanas, ya que se permite la internación ilegal al país de miles de vehículos diario, los cuales, en algunos casos sirven para cometer delitos, además de contaminar y generar un problema social.

La gobernadora debería ser la principal gestora de los bajacalifornianos ante el Gobierno Federal, pero hasta el momento ha demostrado una apatía indolente que ha hecho que nos movilicemos, el anterior gobierno cometió un fraude con el registro vehicular llamado Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación (Invec), ya que los propietarios que pagaron mil pesos y su vehículo empiezan con letra el título no ha podido regularizarse”

Explicó.

Recibe quejas

El regidor señaló que ha recibido una gran cantidad de quejas de la ciudadanía contra el personal que está en el Registro Público Vehicular (Repuve), debido a la tardanza, presuntos malos tratos y que piden documentos que no están contemplados en el decreto.

“Ni modo que digan que Ensenada no necesita recurso, solo se ha logrado regularizar una cantidad mínima y ha representado casi los 80 millones de pesos, cuanto representaría si logramos regularizar todo esto”, expresó.

Mencionó que a pesar de que se ha invertido históricamente en el tema de bacheo, aún con los 358 millones de pesos que se están tratando de juntar en una bolsa única, resulta que no da para pavimentar más que mil calles en Ensenada, cuando el déficit de pavimentación es de aproximadamente 6 mil calles.

“No va a haber dinero suficiente que alcance y es desesperante ver que no se está gestionando este tema ante el gobierno federal, a la gobernadora directamente le hemos entregado la documentación del vehículo y todos los requisitos que piden en el Repuve de casi 3 mil personas”, comentó.