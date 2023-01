Informa la DSPM todo listo para operativo de la noche de Año Nuevo

Ensenada, B.C.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que se encuentra todo listo para operativo de la noche de Año Nuevo, mismo que se desarrollará durante la noche de hoy y las primeras horas del 1ro de enero de 2023 donde habrá filtros aleatorios en diferentes puntos de la ciudad.

El jefe de la corporación local, David Armando Sánchez González, informó que la finalidad de este operativo especial es prevenir incidentes relacionados con faltas a la normatividad vigente, que pongan en riesgo la integridad de las personas, o bien, que alteren la paz y el orden público.

Detalló que se desplegarán filtros aleatorios con alcoholímetro en diferentes puntos de la ciudad, en los que se verificará que no conduzcan bajo el influjo del alcohol, que utilicen su cinturón de seguridad y que se respeten los límites de velocidad establecidos, así como el Reglamento de Tránsito.

La noche de Año Nuevo es una de las noches con mayor trabajo para el personal de la corporación, pues a diferencia de Navidad, la cual es una celebración más familiar, en Año Nuevo un mayor número personas suelen salir de sus casas e incrementan los incidentes relacionados con el consumo de bebidas embriagantes”, manifestó.

Te puede interesar: Se espera el arribo de 35 cruceros en enero



Asimismo, reiteró el llamado a la comunidad para que acate las disposiciones reglamentarias sobre el uso prohibido de pirotécnica y evite con ello recibir alguna sanción por parte de la autoridad, además de hacer conciencia de los riesgos que conlleva la quema de pirotecnia.

Sánchez González exhortó a la población para que coadyuve con la autoridad, asimismo subrayó que no habrá tolerancia para los infractores ya sea por el uso de pirotecnia, conducción en estado de ebriedad o faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Te puede interesar: Se regularizan 260 comercios en el Valle de Guadalupe

El jefe policial enfatizó que para lograr que esta celebración transcurra con saldo blanco, se requiere de la participación responsable de la ciudadanía, por lo que invitó a la población a reportar de manera inmediata cualquier situación que infrinja la normatividad a la línea de emergencia 911, o bien, a la de denuncia anónima 089.

Recomendaciones generales

• Si pasas por alguno de los filtros de seguridad, sigue las indicaciones del personal policial.

• Si tomas no manejes.

• No te excedas en el consumo de bebidas alcohólicas, recuerda que con moderación es mejor.

• No excedas los límites de velocidad establecidos.

• Utiliza el cinturón de seguridad.

• Extrema precauciones con la infancia y juventud.

• En la medida de lo posible quédate en casa, pero si vas a festejar fuera de tu domicilio: lleva contigo sólo el dinero necesario; estaciona tu carro en lugares bien iluminados, no dejes objetos de valor en el interior y cerciórate de que quede bien cerrado.

• No utilices fuegos pirotécnicos, no están permitidos.

• Respeta a tus vecinos y no te excedas ni en horario, ni en el volumen de aparatos de sonido.

• Recuerda que realizar disparos de arma de fuego es un delito.

• Denuncia de manera inmediata a las líneas 911 o 089 cualquier falta o acto que constituya en un delito.