Incumple Ayala compromisos con Bomberos: Vera Rodríguez

Ensenada, BC.- Desde que Armando Ayala Robles estaba en campaña se comprometió a mejorar las condiciones de los bomberos, sin embargo, ahora que inició la temporada de incendios se ha hecho más evidente la falta de equipo y unidades para combatir el fuego, denunció el regidor independiente Raúl Vera Rodríguez.

“Recibí un llamado para acudir a visitarlos y hacer un recorrido por diferentes estaciones de bomberos para conocer un poco más la problemática, puedo decir que el equipo está en pésimas condiciones, las máquinas está trabajando tiempo extra con piezas reconstruidas porque el Ayuntamiento no tiene crédito en ninguna parte para piezas nuevas”, indicó.

La semana pasada en tan solo un día se registraron cinco incendios que no podían ser controlados, sin embargo, el regidor dijo que no han visto un plan por parte del subdirector de bomberos, Mauricio Javier González Navarro, para enfrentar el problema, ni una estrategia del presidente municipal, Armando Ayala Robles, para mejorar las condiciones de los bomberos.

“Un uniforme puede costar hasta 4 mil dólares, los cascos pueden costar 300 dólares, hay unos que son para apagar un fuego sencillo y otros que son estructurales, son más resistentes porque les permiten entrar a una zona que va a colapsar, es lamentable que se tengan que poner esos cascos en incendios donde no hay estructuras, son sumamente pesados pero no tienen de otros”, indicó.

Vera Rodríguez comentó que en esta administración se ha perdido la donación de equipo por la falta de coordinación entre el Gobierno de Ensenada y los grupos de bomberos de Estados Unidos que han estado dispuestos a donar equipo.

“Es un tema viejo pero a los bomberos les duele que les hayan prometido otras cosas, el camino es que se ejecute el presupuesto autorizado para bomberos, tienen un presupuesto de cerca de 85 millones de pesos pero al hacer la subdirección el que tiene el control de los recursos es Seguridad Pública”, detalló.

El edil recordó que Armando Ayala prometió que la Dirección de Seguridad Pública Municipal se convertiría en Secretaría para acceder a más fondos, para eso degradó a la Dirección de bomberos, para así juntar a más personal y justificar la creación de dicha Secretaría, la cual hasta el momento no existe.

“Actualmente todos los recursos caen a Seguridad Pública, bomberos hace la petición al director de seguridad y el director hace las gestiones, pero es un trabajo burocrático tremendo, cuando bomberos era una dirección tenía el control de sus recursos pero ahora no”, lamentó.

El regidor consideró que el tema es alarmante, ya que no hay equipamiento y no hay claridad en el manejo de los recursos, además de que aseguró que algunos bomberos han sido amedrentados y otros despedidos por levantar la voz.

“Es algo sumamente peligroso para la ciudadanía y para los mismos elementos de bomberos, me gustaría ver un plan por parte del subdirector pero no existe, andamos siempre de apagafuegos, no hay un programa integral de seguridad pública para evitar y sancionar los basureros clandestinos, no hay un plan y eso es preocupante, queremos que el Alcalde respete el presupuesto de los bomberos”, puntualizó.