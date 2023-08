Implementarán en Ensenada Operativo Mochila en el regreso a clases

Ensenada, BC.- Durante el regreso a clases el lunes 28 de agosto se implementará el Operativo Mochila en escuelas de educación básica de manera aleatoria, con el fin de mejorar la seguridad en los planteles, tanto públicos como privados, informó la diputada Claudia Agatón Muñiz.

En octubre del año pasado el Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen No. 5 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de Educación del Estado de Baja California, que tiene como punto medular, el realizar dentro de los marcos de protección de derechos humanos, una revisión exhaustiva y minuciosa a las pertenencias de las y los alumnos en las escuelas.

“Ya está subsanado lo que localmente nos correspondía en el tema de no infringir en los derechos de los estudiantes, junto con la Secretaría de Educación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya se sentaron para hacer un convenio previo junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ver en qué sentido y cómo se llevarían a cabo este tipo de operativos”, indicó.

Cabe mencionar que este año se han registrado diversos incidentes en planteles de Ensenada, como en la Secundaria Técnica 20 donde un alumno introdujo una bala y un cartucho al plantel; en el Colegio privado Fray Junípero Serra hubo una amenaza de tiroteo y en la Escuela Secundaria No. 3 en la colonia Granjas del Gallo se localizaron 19 cartuchos percutidos calibre 23 mm.

A pesar de eso, en Ensenada es donde los padres de familia han mostrado mayor resistencia al operativo mochila, señaló la legisladora.

Hubo más resistencia en Ensenada, a mí me sorprendió mucho, incluso diez escuelas repartieron volantes de “no al operativo mochila” afuera del plantel, yo hablé los comités que estaban en Ensenada para preguntarles si eran ellos y me dijeron que no, que eran algunos movimientos de padres de familia”, indicó.