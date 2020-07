Han cerrado alrededor de 600 negocios en Ensenada

La cancelación de las Fiestas de la Vendimia y de las carrera Baja 500, aunado a que el arribo de cruceros se pospone hasta abril del próximo año, han afectado gravemente a la actividad económica de Ensenada, ya que gran parte de los negocios depende del turismo, señaló el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco), Rafael Chávez Montaño.

“Son muy malas noticias para la ciudad, vienen a dañar directamente a la economía de la calle primera y del sector turístico, entendemos a la línea naviera porque no tiene pasajeros, ellos también tienen un problema, no pueden poner a funcionar un barco si no tienen el cupo necesario”, reconoció.

Chávez Montaño mencionó que los comercios de la calle primera prácticamente dependen del turismo, pero el resto de los negocios de la ciudad también ha resentido la falta de gente.

“Esto nos afecta enormemente, ya debemos estar arriba de los 600 negocios cerrados, acaba de cerrar un bar de la calle Ruiz, centros comerciales están desapareciendo y un supermercado de la Plza Misión, son negocios que ya no pueden pagar los empleados, en la zona turística son al menos 200 negocios que han cerrado”, señaló.

El Presidentede Canaco Ensenada, exhortó al gobierno federal, estatal y municipal, a buscar soluciones para reactivar la actividad económica.

“Estamos para ayudar pero necesitamos al gobierno de nuestro lado, necesitamos apoyos porque nos estamos quedando sin nada, el haber perdido los cruceros y la Baja 500 son duros golpes para la economía local”, declaró.