Habrá cero tolerancia contra infractores durante la Baja 1000

ENSENADA.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal, reiteró el llamado a la población a que respete la normatividad, y puntualizó que habrá cero tolerancia para quienes la infrinjan durante la carrera fuera de camino Baja 1000.



El jefe de la corporación local, Luis Felipe Chan Baltazar, indicó que esta medida la estricta aplicación del Bando de Policía y Gobierno, así como el Reglamento de Tránsito Municipal, será con el objetivo de que la edición número 52 de dicho evento internacional, concluya con saldo blanco.



Resaltó que el principal exhorto, es que la concurrencia no invada el área de pista, no maneje alcoholiza, no incite a riña, respete los límites de velocidad establecidos por zona, y acate las indicaciones del personal policial que resguardará el evento.



“Para que las personas eviten ser sancionadas, la única manera es respetar la normatividad, pues la meta es que la tradicional carrera concluya con sin incidentes que lamentar, y las familias regresen a sus hogares sanas y salvas”, afirmó el funcionario.



Como parte de las acciones en materia de tránsito y vigilancia que se implementarán por dicho evento, del lunes 18 de 25 de noviembre, participarán alrededor de 200 elementos municipales de manera coordinada con corporaciones de los tres niveles de gobierno y fuerzas armadas.



Para finalizar, Chan Baltazar puntualizó que este operativo preventivo es impulsado por instrucción del presidente municipal Armando Ayala Robles, para brindarle mayor seguridad a la población en general y visitantes.



Recomendaciones para carreras fuera de camino en materia de seguridad



No traspasar las barreras de seguridad a lo largo de la ruta de competencia, debiendo quedar libre de tránsito peatonal la Franja de Amortiguamiento entre las barreras establecidas.



Acatar los señalamientos de los elementos de Seguridad Pública, staff y demás autoridades encargadas del control y vigilancia del evento.



Mantener en constante vigilancia a menores de edad y no dejarles solos en ningún momento.



Abstenerse de llevar mascotas al evento que pudieran cruzarse en el recorrido de los competidores.



No generar falsas versiones sobre eventos que pudieran suscitarse durante la realización del evento deportivo, que pudieran generar la movilización de masas.



No tirar objetos a corredores participantes, ya que esto pudiera generar que pierdan en el control del vehículo y provocar un accidente.



Queda prohibida la presencia de espectadores a lo largo de la parte baja del Arroyo Ensenada, por lo que deberán ubicarse en el área de los bordos de protección del mismo.



Respetar los límites de velocidad y los reglamentos de Tránsito y Bando de Policía, tanto en la ciudad como en carreteras federales y estatales, así como dentro de la ruta de competencia.



Dar aviso a la autoridad al observar a alguna persona pseudo aficionada rompiendo las reglas de seguridad para mantener el orden.



En caso de algún accidente dar aviso vía telefónica al número 911 o a los elementos de seguridad más cercanos, los cuales estarán ubicados en cada entronque con las distintas carreteras.



No ingresar a la ruta de competencia en tiempos donde ya arrancó el evento hasta que pase el último automóvil, ya sea en el mismo sentido o sentido contrario.



No ubicarse en la parte exterior de las curvas y mantenerse mínimo a más de 15 metros de la ruta en rectas donde se alcancen altas velocidades.



En caso de algún accidente de un competidor o espectador no ingresar a la ruta de competencia hasta que se disipe el polvo y tenga la visibilidad el automóvil que venga detrás.



Tomar las debidas precauciones al momento de elegir el lugar dentro de la ruta de la competencia, para evitar riesgos y/o causar accidentes.