Golpean a mujer que manejaba taxi de aplicación  

Ensenada BC.- Una conductora de una plataforma digital fue agredida por unos jóvenes a quienes les brindó el servicio la madrugada del domingo 28 de agosto, luego de que los clientes salieron de un centro nocturno ubicado en la esquina de la Avenida Ruiz y Calle Segunda en Ensenada.

“Me abordaron tres muchachos y una muchacha, parecía un viaje normal, pero en el transcurso una de las muchachas venía vomitando en el camino, yo amablemente le dije que si tenía más ganas de vomitar me orillaba y todo eso, uno de los muchachos que iba en medio con camiseta roja se empezó a portar un tanto agresivo, quería que le acelerara porque él ya quería llegar y que me pasara los altos porque ya quería llegar”, relató la conductora, quien prefirió no dar su nombre.

Ante dicha situación, la conductora determino cancelar el viaje, lo que originó que los jóvenes la golpearan, ocasionando lesiones en su cuello.

Les dije que el viaje ya estaba finalizado y me dijeron que no me iban a pagar, les dije que no había ningún problema pero que simplemente se bajaran del carro, yo siento que se abren unas puertas, se baja el que iba enfrente de mí, se recarga en el marco de mi puerta y siento un golpe muy fuerte en la parte de la nuca, un golpe muy fuerte que me atontó como 15 segundos”

Señaló.

Solicita apoyo

Con esfuerzo la conductora marcó al número de emergencia para solicitar el apoyo de elementos de seguridad, quienes rápidamente llegaron al apoyo de la conductora y lograron capturar a los agresores.

“Cuando yo me acerco con ellos ya los tenían agarrados en una tienda de conveniencia, llegué y les dije que yo era una de las afectadas, que es mí a la que habían golpeado, una de las muchachas que venía viajando conmigo ya estaba en la acerca con otras personas, y les comenté que ella también venía conmigo, por lo que inmediatamente el oficial la agarra y la mete a la patrulla”, detalló.

La afectada grabó con su celular y denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo, señaló que teme a represalias de los agresores, ya que salieron libres luego de llegar a un acuerdo con los familiares, quienes se comprometieron a pagar las lesiones.

“Todo está denunciado, que cualquier cosa que me pase, a mí, a mis hijos o a mi casa, es en contra de ellos, jamás piensas que eso te va a pasar a ti, cuando realmente te pasa piensas ¿esto es real?, me pasó a mí y fue un golpe, pero qué tal que hubiera sido algo más”, expresó.