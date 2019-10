Fue una consulta sin fundamento legal ni confiabilidad: Coparmex

Luego de que se dieran a conocer los resultados de la consulta sobre el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla, el Presidente de Coparmex Ensenada, Marco Navarro Steck, criticó la manera en que se llevó a cabo.

“Sin ningún fundamento legal se llevó a cabo esta consulta ciudadana y además sin ningún rigor técnico de seguridad, de confiabilidad como para que la ciudadanía pueda basarse en los resultados”

El empresario consideró que fue un ejercicio que el Congreso decidió llevar a cabo para tomar una decisión respecto a actuar o no actuar para el envío del acuerdo de modificación constitucional que se dio en julio pasado por el congreso anterior y enviarla al Gobernador para su publicación.

“Se maneja que el 84% de la ciudadanía votó por un periodo de cinco años y se hace ver que ese 84% es un gran volumen, sin embargo no tenemos la certeza ni la confiablidad de que fueron a votar 54 mil personas en 250 casillas instaladas en el estado, estamos hablando de 44 mil personas que supuestamente votaron a favor de cinco años y eso representa aproximadamente el 1% del padrón electoral de Baja California”, consideró.

El empresario dijo que la consulta no estuvo bien organizada ni se aseguraron de que la gente no pudiera votar más de dos veces e incluso hay evidencias de que en algunas casillas no solicitaban la credencial del INE.

“Más allá de eso, el Congreso pretende hacer vinculatorio el resultado que se dio para enviar un acuerdo de modificación constitucional y mandarlo al gobernador para que sea publicado, para que pueda ser debidamente impugnado por los medios de defensa que tenemos los ciudadanos”, apuntó.