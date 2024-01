Familiares no pierden la esperanza de recuperar cuerpos de buque hundido

Ensenada, BC.- A un mes de que se cumpla un año del hundimiento del buque “Explorador”, en el que perdieron la vida tres trabajadores que quedaron atrapados en la embarcación, sus familias no han perdido la esperanza de rescatar sus cuerpos.

Para ello, han buscado diversas alternativas para hacerlo, ante la negativa de la empresa Baja Aqua Farms para apoyarlos.

El incidente ocurrió la madrugada del 15 de febrero y a pesar de que se había determinado el cierre de a navegación a embarcaciones menores a 15 metros de eslora para los puertos de Ensenada y El Sauzal, la embarcación realizó el viaje en el que se hundió y solamente fueron rescatados 9 de los 12 tripulantes que viajaban.

Esperan que jueces den declaratoria de ausencia

Claudia Celaya Villarreal, hermana de Juan José Celaya Villarreal, quien era el maquinista de la embarcación, comentó que están a la espera de que los jueces federales den la declaratoria de ausencia para poder tramitar las actas de defunción.

"Al principio el juez federal había dicho que no, se tuvo que hacer un amparo y al fin parece ser que siempre sí, pero todavía no hay una fecha exacta y estamos con la incertidumbre, con esto nosotros podríamos arreglar las cuestiones económicas y legales por parte de la empresa, indemnización, afores, IMSS e Infonavit”, indicó.

Refirió que al mes del accidente tuvieron una reunión en las instalaciones de Baja Aqua Farm donde les presentaron a los ingenieros en robótica que iban a manejar un robot que se traería de una empresa de Campeche para la localización del barco.

Quedaron que en 15 días lo iban a contratar y hasta ahorita han pasado 11 meses y ya no volvimos a tener contacto con ellos, la empresa se alejó al momento que se dieron cuenta que nosotros no quisimos que nuestro caso lo llevaran sus licenciados, nosotros recurrimos a un licenciado que tiene especialidad en marítima y era muy distinto lo que ellos planteaban a lo que nuestro abogado revisó en las leyes marítimas”, apuntó.

No contratan el robot

Claudia Celaya dijo que posteriormente la empresa les informó que no se podría contratar dicho robot, pues si en el momento del operativo tenía alguna falla tendrían que pagar 500 mil dólares.

“Nosotros nos hemos movido por nuestros propios medios, las tres familias pagamos una batimetría, es una especie de ultrasonido abajo del mar, eso lo hicimos entre noviembre y diciembre, nos salió en mil 500 dólares entre las tres familias y localizamos el barco que está a 300 metros ahí en Bajamar, ahora lo que necesitamos es un aparato especial para llegar allá abajo”, explicó.

Mencionó que ese aparato lo tiene la Marina de Estados Unidos y en Campeche hay otra compañía que también cuenta con esa tecnología.

Foto: Cortesía

“Andamos rogándole al gobierno que nos preste atención y se lo solicite a Estados Unidos, pero al gobierno tristemente le vendieron la idea de que estaba en profundidades extremas y que no existe nada para poder llegara ellos, cuando sí lo hay, quisiéramos una plática con la gobernadora porque las dos veces que yo le he entregado el expediente en sus manos nos dice que está en profundidades extremas”, expresó.

Quedaron atrapados

Claudia dijo que están conscientes de que los cuerpos de sus familiares actualmente están totalmente descompuestos por la salinidad.

“Yo como enfermera sé que el sistema óseo es lo último que se termina de deshacer, los sobrevivientes nos aseguran que mi hermano Juan y Brandon de 20 años se quedaron adentro del cuarto de máquinas porque las puertas de acero se sellaron y ellos vieron sus caras plasmadas en la ventana redonda y Osvaldo de 25 años quedó atrapado en la cocina”, describió.

Enfatizó que para las familias es sumamente importante recuperar los cuerpos, ya que no tienen un lugar para llevarles flores, conmemorarlos o llorarles, y pidió a las autoridades que esto no se repita.

“Exigimos que al momento que haya mal tiempo, por muy mínimo que sea, que no autoricen la salida a ninguna embarcación, son demasiados los accidentes que ha habido, muchos no han salido, pero nosotros que tenemos gente en el mar sabemos que los siguen mandando a pesar de las condiciones climatológicas, ellos tres no hubieran muerto si la empresa no los hubiera mandado a trabajar con tormenta”, concluyó.