Faltan más policías en Maneadero por incremento en robos y asaltos 

Ensenada, BC.- Los robos y asaltos están a la orden del día en el Valle de Maneadero, no únicamente en negocios, también han afectado a los trabajadores del campo que constantemente son asaltados tras recibir el pago de su trabajo, señaló Raymundo Carrillo Huerta, presidente del Ejido Nacionalista de Maneadero.

“No nos la acabamos con los robos y los asaltos, ya van como diez veces que nos roban las líneas del cobre de la luz de los locales comerciales del Ejido y lo mismo pasa en toda el área comercial, es una robadera a cualquier hora, los malandros no descansan, también hay muchos asaltos a los comercios y a la gente que viene a trabajar, los fines de semana les bajan la raya de la semana”, denunció.

Carrillo Huerta dijo que los delincuentes normalmente portan navajas para cometer los asaltos, sin embargo, también ha habido casos en que utilizan armas de fuego.

“El año pasadolos robos estuvieron muy fuertes, así que es algo que se ha mantenido, no notamos que baje, ves a los ladrones circulando como si nada, en la zona de Maneadero a veces llegan y tiran indigentes que no son de la comunidad y eso es lo que hace que los robos se disparen, y como Maneadero es un Valle que produce mucho le pegan a los ranchos, a los comercios y a la gente”, expuso.

El empresario agrícola comentó que la policía no logra darse abasto, ya que le dan prioridad a los delitos que ocurren en la zona urbana y posteriormente atienden a las delegaciones.

“No se dan abasto, hay muy pocos policías, antes había más que ahora, la gente se queja que hacen reportes y la policía no llega o no contestan, en lo personal yo he marcado al 911 y no me han contestado o no han llegado”, indicó.