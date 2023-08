Exhorta la DSPM a prevenir accidentes vehiculares durante este verano

Ensenada, B.C.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Comandancia de Tránsito, exhorta a la ciudadanía a respetar la normatividad vigente, para prevenir accidentes vehiculares relacionados con la actual temporada, en el marco del operativo Verano Seguro.

El comandante de Tránsito Municipal, Pedro Antonio Lemus Camacho, indicó que el exceso de velocidad es una de las causas con mayor incidencia detectada en los percances automovilísticos que se registran, por ello se busca reforzar en los ciudadanos, los conocimientos y el respeto a las normas de tránsito, contribuyendo a la reducción de accidentes y la creación de un entorno más seguro.

Detalló que, dentro de las faltas más comunes cometidas por los conductores, es no respetar el Artículo 112, del Reglamento de Tránsito Municipal, que a la letra señala: “Los conductores de vehículos conservarán entre el suyo y el que les precede una distancia prudente según la velocidad que lleven, tomando en cuenta las condiciones del camino y las del propio vehículo”.

Por esta razón es importante realizar una promoción de lo que es la educación vial, para que los ensenadenses conozcan el reglamento y lo puedan aplicar, la cual no solo tiene un impacto en la prevención de accidentes, sino también establece bases sólidas para un cambio cultural en la forma en la que los ciudadanos interactúan en las calles”, aseguró.

Te puede interesar: Localizan el cadáver de una mujer en San José de la Zorra

Otra de las infracciones frecuentes es por el Artículo 187, referente a no respetar la señal de alto y no detener su marcha completamente, y cerciorarse que no representa peligro para proseguir su marcha; asimismo el Artículo 118, por cambiar abruptamente de carril sin hacer la señal correspondiente, y no tomar las precauciones debidas.

“No seguir los reglamentos o recomendaciones emitidas por las autoridades, ponen en riesgo la integridad de la persona, la de su familia y la de terceros, por lo que es de suma importancia crear conciencia en los riesgos que existen, así como tener en cuenta los diversos factores para garantizar un traslado seguro”, subrayó.

Seguridad en las calles

Detalló que, a través de la subdirección de Prevención del Delito, se han llevado a cabo programas de educación vial con niños y jóvenes, en los diferentes niveles educativos, los cuales permiten que se refuercen las herramientas de comunicación para concientizar sobre las señales de tránsito, además que se realicen prácticas seguras y comportamientos responsables al utilizar las vías públicas.

Además, señaló que, la educación vial es un pilar fundamental para la seguridad en las calles y la prevención de accidentes. Al hacer conocimiento a los ciudadanos sobre este tema, se crea un espacio vial más amigable, seguro y menos estresante para toda la comunidad.

Te puede interesar: Alertan sobre la compra de vehículos con reporte de robo en redes sociales

Para finalizar, Lemus Camacho invitó a la ciudadanía a que acaten las medidas preventivas, como el uso del cinturón de seguridad, no conducir cansado, bajo los influjos del alcohol u otras sustancias, y mantener el vehículo en buenas condiciones, para disminuir el riesgo de sufrir alguna lesión, para con ello tener un buen retorno a casa.