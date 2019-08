Evitan la extinción del chorlo nevado en Ensenada

Gracias a diversas acciones implementadas por la Asociación Civil Terra Peninsular como parte de su campaña “La playa es de todos”, se ha logrado proteger al chorlo nevado, un ave playera en peligro de extinción.

Jonathan Vargas, Asociado a Proyectos de Conservación de Aves de Terra Peninsular A.C. ¡recordó que la campaña inició en el verano del 2018 y continuará hasta 2020 gracias al apoyo del Programa de Becarios para Soluciones Costeras del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell.

Durante este tiempo se ha llevado a cabo un monitoreo en las playas para ubicar nidos de chorlo nevado, se instalaron cercos temporales en Playa Hermosa, Playa El Ciprés y El Estero de Punta Banda para proteger nidos, cubriendo un área de 39 mil 26.33 metros cuadrados.

Destacó que este año se registraron 45 nidos de chorlo nevado y en 2018 se registraron 16, asimismo, se colocaron receptores GPS a 10 chorlos nevados para estudiar sus movimientos migratorios y uso de hábitat.

Más de 30 adultos y 15 pollos han sido marcados con anillos y banderas para monitorear su supervivencia, aunado a un trabajo de monitoreo y vigilancia para evitar la entrada de vehículos a las playas con apoyo de Seguridad Pública de Ensenada y Zofemat.

La embajadora de la campaña “La playa es de todos” es Marina, un chorlo nevado hembra que nació en California en el 2016, para poder identificarla se le colocó un anillo con código en una de sus patas, así es como se sabe que en el 2018 migró a las playas de Ensenada a reproducirse en el verano y este año regresó.

Marina puso su cuarto nido dentro de uno de los cercos de protección y nacieron tres pollos, que también fueron anillados para poder identificarlos. Anteriormente esta ave puso tres nidos que no sobrevivieron debido a la presencia de perros y gatos ferales en la zona.

En la campaña "La playa es de todos" participa Pacífica at Ensenada Bay, Contacto Salvaje A.C., Ellos Son La Razón A.C., Zofemat, Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente de Ensenada, y California Department of Fish and Wildlife.