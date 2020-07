Estudian en Ensenada especie de araña que salta y danza

ENSENADA, BC.- En el Departamento de Biología de la Conservación del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), estudian la araña saltarina, de la cual se han identificado morfológicamente cuatro especies en el municipio de Ensenada y que puede llegar a brincar hasta 40 veces su tamaño.

La Doctora Sara Ceccarelli, investigadora por Cátedra Conacyt y su equipo investigan la genética de poblaciones, diversificación y biogeografía de arañas saltarinas gigantes.

Estos arácnidos brincan sobre su presa o cuando quieren llegar de un lado a otro, sus presas generalmente son moscas, chinches, escarabajos, pero algunas especies comen hormigas e incluso pueden recurrir al canibalismo, es decir, a comerse entre sí”, explicó.

Detalló que otra conducta que las distingue es el cortejo, el macho danza de un lado a otro o salta para atraer a la hembra, también lanza señales con sus patas, si la hembra está dispuesta o reconoce que son la misma especie, procede la cópula.

“Las arañas saltarinas no hacen telarañas, sino, cuando saltan arrastran una línea de seda desde el punto de inicio hasta el final, algo así como traer una cuerda de escalada integrada”, indicó.

Para realizar esta investigación, el grupo académico se sale al campo a buscar a estos arácnidos. Hasta el momento ha visitado diversos sitios en Baja California: Valle de Guadalupe, Punta Colonet, San Quintín, Sierra de San Pedro Mártir, Santa Catarina y del lado del Golfo de California, Punta Final, y algunos recorridos por carretera en el golfo y por el delta del Río Colorado.

Tras algunas salidas al campo se ha observado que el mejor momento para salir es en primavera. Este año, 2020, por la pandemia sanitaria que se vive a consecuencia del virus SARS-CoV-2, no fue posible realizar tal trabajo.

“Cuando vamos al campo lo que hacemos es recolectar el mayor número posible de arañas. No conocemos bien sus hábitos todavía, pero buscamos en arbustos, debajo de las piedras, en el suelo o en árboles. Cuando vemos a una debemos actuar rápido y tomarlas para ponerlas en un frasco. Hay ciertas características que nos pueden decir qué especie es, sobre todo la coloración” indicó Ceccarelli.

Lo primero que hacen al atraparlas es tomar una fotografía para tener un registro de su morfología. Posteriormente, en el laboratorio, se extrae el ADN )y por la técnica PCR (reacción en cadena de la polimerasa) se amplifican regiones del genoma contenidos en el ADN; dichas regiones se envían a secuenciar para identificar a las especies.

“Hasta el momento hemos identificado morfológicamente 4 especies en el municipio de Ensenada: Phidippus adumbratus, Phidippus nikites, Phidippus johnsoni y una especie no identificada, parecida a Phidippus johnsoni, todavía es temprano para hablar de resultados; llevamos menos de un año recolectando. Esperamos que a finales de este año tener datos genéticos”, adelantó. Ceccarelli cuyo grupo de estudio espera encontrar poblaciones muy distintas en ambos lados de la península de Baja California.

“Las arañas saltarinas son una parte integral del ecosistema. Han estado en la península de Baja California desde hace algunos millones de años, han evolucionado junto a otras especies, por ello, es importante estudiarlas y conservarlas”, señaló.

Las arañas que pueden ser peligrosas para el ser humano son solo un par. La Doctora Ceccarelli indicó que en muchas ocasiones las arañas no muerden y si lo hacen no inyectan veneno, ya que el costo energético de producirlo es alto y no lo desperdiciarán en humanos, ya que no son sus presas.