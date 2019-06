Estudia Cicese efectos de la contaminación en la salud

A pesar de ser prácticamente invisible en muchas zonas urbanas y se ha convertido en un problema que requiere una especial atención debido a los riesgos a la salud que esto representa, nueve de cada diez personas en todo el mundo están expuestas a niveles de contaminación del aire que superan normas internacionales de seguridad, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

En el artículo “Carbon Flux of an Urban System in México” publicado en 2011 en la revista Journal of Industrial Ecology, un grupo de investigación del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), conformado por Stephen Bullock, Martín Escoto, Stephen Smith y Alejandro Hinojosa, reportaron que la ciudad de Ensenada emite 400 mil toneladas de carbono a la atmósfera, por año, esto es, 3.6 toneladas por cada habitante.

De ese total, 70% lo emiten los vehículos y la industria instalada dentro de la zona urbana que opera en la ciudad, y 13% se debe a la generación de electricidad, el resto corresponde al calentamiento de agua y preparación de alimentos, así como las emanaciones de la basura y la respiración humana.

Para medir cuál es el aporte de los vehículos de Ensenada a las emanaciones de carbono, en este estudio contabilizaron la cantidad de gasolina que se vende en la ciudad.

En estudios de contaminación del aire, por lo regular se toma en cuenta el número de vehículos, pero en Ensenada se presenta un porcentaje de automóviles que no están registrados y consideraron que una muestra de ese tipo sería imprecisa, de esta forma pudieron medir a cuánto equivale el bióxido de carbono que se genera a partir de la combustión de gasolina.

Sin embargo, al momento de recargar gasolina, no todo es bióxido de carbono, de este proceso también emanan Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) como el benceno, tolueno y xileno (BTEX).

En su tesis de posgrado titulada “Exposición a COV por gasolineras en áreas urbanas de Baja California”, el Dr. Marco A García Zarate, técnico del Departamento de Óptica del Cicese, evaluó los efectos psiconeurológicos y tóxicos para el organismo humano por la exposición prolongada a los BTEX en estaciones de servicio de Baja California.

En uno de sus estudios, el Doctor García seleccionó una muestra de 4 de las 37 estaciones de servicio que hay en Ensenada, aplicó 370 cuestionarios con la guía de Síntomas Neurológicos y Psicológicos capaz de evaluar los sistemas funcionales de organización de la actividad psíquica, del sistema nervioso central y el estado de salud.

Los entrevistados, quienes tienen edades de entre 15 y 90 años, fueron seleccionados dentro de un radio de 250 metros a cada estación de servicio, de manera aleatoria.

Entre los resultados generales, se encontró que 24.3% del grupo evaluado presenta efectos de déficit de atención por inhalar COV en el medio ambiente (BTEX), y 7.56% a un nivel sobresaliente, lo cual incluye síntomas como: distraerse fácilmente, dificultad para recordar cosas sencillas (nombres y personas), falta de memoria y dificultad para concentrarse.

Los resultados muestran que los efectos de la exposición de BTEX son más acentuados en las zonas más próximas a las estaciones de servicio y varían según factores sociales, la edad, la salud o la economía, así como del tipo de contaminante a que es expuesto, tal como el dióxido de carbono (CO2), los compuestos orgánicos volátiles (COV) y las partículas (PM2.5 y PM10).

“El crecimiento no planificado en la mancha urbana ha provocado que la asignación del uso de suelo de diversas actividades económicas resulte conflictiva con el tiempo, por lo que es de suma importancia dar a conocer este tipo de estudios para que el tomador de decisiones gubernamental este enterado sobre los posibles riesgos a la salud”, agregó.

El Doctor Stephen Bullock indicó que si se buscara compensar las emisiones de carbono que arroja Ensenada y llegar a un equilibrio de cero impacto, la ciudad necesitaría un área verde de casi 11 mil kilómetros cuadrados, equivalente a 4.6 veces el tamaño de la Ciudad de México.