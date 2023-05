Es necesario recategorizar la carretera Ensenada- Tecate Para permitir el tránsito de camiones

Ensenada, Baja California.-La Licitación del Estudios de proyecto para el “bypass”, tramo carretero que conectaría la carretera Escénica a la Libre Ensenada-La Misión, además de ser una obra urgente para que el comercio no se frene, de llegar a caerse la carretera Escénica, constituye un avance para la recategorización de la carretera Ensenada-Tecate, expuso el presidente regional del Grupo Empresarial “Por la Cuarta Transformación”, Carlos Ibarra Aguiar

“Es crucial comprender que esta situación no se limita exclusivamente a Ensenada, ya que más del 80 % de la carga que entra o sale del puerto de Ensenada se dirige hacia ciudades como Tijuana, mientras que el resto se dirige a Mexicali u otras localidades”, expresó.

Resaltan importancia de puerto de Ensenada

Puntualizó que el puerto de Ensenada desempeña un papel fundamental en la distribución de carga hacia Estados Unidos, generando una economía vital para la región.

Como Grupo Empresarial por la Cuarta Transformación respaldamos las gestorías que el presidente municipal, Armando Ayala Robles, está llevando a cabo en este tema, además, es importante reconocer la necesidad de cambiar la categoría de la carretera Ensenada-Tecate para permitir el tránsito de camiones, lo cual liberaría espacio para el turismo y el tráfico local que utiliza la carretera escénica"

planteó.

Influirá en desarrollo económico

Ibarra Aguiar enfatizó que tener vialidades seguras, garantiza que el comercio no se vea frenado, que no se presente el encarecimiento del transporte, no tener problemas con retraso de cargas y logística, lo cual llevaría a incrementar el precio de las materias primas, poniendo en riesgo la existencia de empresas y fuentes de empleo en nuestro Estado.

Finalmente hizo hincapié en que la construcción del bypass para proporcionar un acceso alternativo a través de la carretera vieja, conectándola con el libramiento, y la recategorización de la carretera Ensenada-Tecate, contribuirá de manera significativa al desarrollo económico de la región y garantizarán una mejor calidad de vida para sus habitantes.