Ensenada: Destapan presuntos abusos de profesor a menores de edad

ENSENADA, BC.- A través de su página de Facebook, el 23 de agosto del año en curso, Asael Arroyo Re decidió relatar una serie de supuestos abusos que vivió en su adolescencia en manos del maestro Carlos N, sin embargo, rápidamente comenzó a recibir mensajes con testimonios de jóvenes que actualmente son sus alumnos.

Asael actualmente tiene 30 años, pero recuerda que los hechos ocurrieron entre el año 2002 a 2004 cuando estudió la secundaria en el Colegio Ateneo, donde a la par de las clases comenzó a entablar una amistad con el maestro.

“Íbamos al cine, a comer y después yo entré al Colegio Patria donde también daba clases, en ese lapso ocurren una serie de abusos en diferente grado en su casa, en ese entonces él tenía aproximadamente 24 años, él tiene un perfil muy particular, ahora lo veo con más claridad, se viste de acuerdo a lo que está de moda en las generaciones a las que le da clases”, describió.

Arroyo Re comentó que en una ocasión Carlos le tomó fotografías en ropa interior argumentando que se trataba de una sesión de modelaje, entre otras situaciones donde supuestamente aprovechó su autoridad para seguir cometiendo presuntos abusos.

Me costó mucho trabajo darme cuenta de lo que había vivido porque de algún modo yo lo veía como un amigo, yo era tan inocente que no vi malo eso, pero actualmente yo tengo conocidos en el Centro Educativo Patria que me contaron que sabían de casos de abuso” señaló.