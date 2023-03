El problema en Ensenada ya no es la seguridad, son los baches: Ayala

Ensenada, B.C.- El presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, mencionó que en los primeros meses del año las cifras en materia de seguridad son bastante positivas, sin embargo, ahora el principal problema son los baches.

“A todos nos molesta que una obra no quede bien porque nos atrasa, ahorita todo lo que causaron las lluvias aunado a unas compañías que no hicieron bien su trabajo, todo esto me atrasa, es como estar empezando, como estuve al principio de la primera administración”, lamentó.

Inversión

Puntualizó que todos los días realiza recorridos por las calles más afectadas y se están tapando baches, además de gestionar más recursos para ampliar el plan de pavimentación.

Afortunadamente tenemos los otros servicios estabilizados y la cuestión del bacheo es la prioridad, pero está estabilizada la seguridad, ahorita llevamos 20 homicidios en lo que va del año, contra 46 del año pasado, o sea un 57% a la baja, la violencia no es el problema ahorita, sigue habiendo inseguridad porque eso nunca se va a quitar, pero no es el problema tan grave que recibimos hace cuatro años, ahora es lo de la infraestructura”, expresó.

En ese sentido, refirió que hace apenas unos meses la Calle Ocho entre Avenida Ryerson y Moctezuma fue rehabilitada en su totalidad con asfalto, sin embargo, tras las recientes lluvias la obra presentó diversos baches, por lo que el Ayuntamiento tuvo que hace valida la garantía con la empresa responsable de la obra.

“La gente me llamó y me cuestionó por qué se está reparando una calle que acaban de pavimentar, eso es porque estamos exigiendo las garantías, si tiene algún desperfecto la calle tiene que entrar la compañía a reparar”, apuntó.

Armando Ayala recordó que la semana pasada se anunció una inversión de 380 millones de pesos, lo que equivale a 540 mil metros cuadrados.

“Esto lo estamos programando para este 2023 y equivale a casi mil cuadras que se van a pavimentar y la gobernadora va a destinar un recurso extraordinario para todo el estado para bacheo y vialidades, traemos un promedio de nueve a diez cuadrillas trabajando en diferentes zonas”, agregó.