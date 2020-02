El matrimonio igualitario no debe someterse a consulta: Miriam Cano

En noviembre del año pasado la diputada de Morena Miriam Cano Núñez presentó en el pleno del Congreso del Estado una iniciativa de decreto que deroga el artículo 7 de la Constitución de Baja California lo que permite el matrimonio en parejas del mismo sexo, sin embargo, recientemente el Gobernador del Estado planteó la posibilidad de realizar una consulta al respecto.

“Mi iniciativa está en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, si el gobierno del estado quiere hacer una consulta o algunas organizaciones solicitaron hacer la consulta con el acompañamiento del gobierno del estado es cuestión del ejecutivo, en lo personal puedo decir que sé y entiendo que el derecho a una familia no se consulta”, puntualizó.

La diputada dijo que independientemente de que se realice una consulta, ella continuará pugnando por los derechos de todos los tipos de familia que existen y darles certeza jurídica.

“Seguiré pugnando porque mi iniciativa suba a pleno y se apruebe por todos los diputados y diputadas en esta conciencia de que vamos a darle certeza a todas las familia”, enfatizó.

La diputada lamentó que a raíz de que presentó esta iniciativa, ha recibido faltas de respeto y muestras de odio de algunos grupos conservadores que no están de acuerdo en el tema.

“Siempre es complicado, me han violentado, me aventaron agua y me han hecho manifestaciones pero así es la diversidad de los pensamientos, yo siempre voy a respetar la libre manifestación de las personas, si están en contra de lo que se está proponiendo siempre y cuando yo esté consciente de que lo que estoy haciendo es atender a grupos que jamás habían sido atendidos”, declaró.