Eduardo Verástegui reúne firmas en Ensenada para su candidatura

Ensenada, BC.- El actor y empresario Eduardo Verástegui, quien es aspirante a la candidatura independiente por la presidencia de México en 2024, estuvo en Ensenada para impartir una conferencia acerca de su película “Sonido de Libertad”.

Además busca reunir firmas para lograr su candidatura, sin embargo, afirmó que demandará al Instituto Nacional Electoral (INE).

El 7 de septiembre decidí registrarme ante el INE como aspirante a candidato independiente, el 8 de septiembre me dieron la constancia aprobada y el 9 de septiembre empezamos este reto de juntar un millón de firmas para lograr ser candidato independiente de manera oficial, es un reto muy difícil, muy grande, muchos piensan que es imposible lograrlo, yo creo que es muy difícil más no imposible”, declaró.

Proceso muy complejo

Consideró que es un gran reto tener la paciencia que se requiere para bajar la aplicación y seguir los 11 pasos para capturar una firma, ya que es un proceso bastante complejo.

“Yo digo que son los 11 pasos para no firmar porque es muy difícil al tercer paso mucha gente dice ya no puedo y avientan el teléfono, está diseñada para que los de afuera no entremos, esa es la realidad, es una aplicación que no te deja juntar las firmas de manera fácil, te la hace complicada”, señaló.

Eduardo afirmo que a pesar de tener uno de los teléfonos más nuevos en el mercado, la mitad de las firmas que va levantando se las rechaza la aplicación.

Eduardo Verástegui en Ensenada.

“No deja tomar la foto de la parte de atrás de la credencial y me quedo atorado en el paso número cinco, no se vale, pero nosotros somos tercos y vamos a darle hasta que tope, el 6 de enero es el límite, los spots del INE promoviendo las candidaturas independientes apenas salieron hace unos días, todo este tiempo perdido donde no e le hacia promoción es injusto porque vamos contra corriente”, opinó.

Aplicación no permite firmar

El también productor afirmó que todos los días recibe mensajes de ciudadanos que quieren firmar, pero la aplicación no se los permite.

“Por fuera parece muy democrático todo, pero es una simulación porque por dentro está diseñado para que no lleguemos los ciudadanos comunes y corrientes que simplemente están cansados de los mismos de siempre, la gran mayoría de los mexicanos estamos cansados y queremos un cambio verdadero”, manifestó.

Verastegui informó que demandará al INE por las fallas en la aplicación, ya que cada vez que intenta recabar una firma graba todo para tener pruebas.

“Mis abogados son los que están llevando el caso, vamos a meter varias demandas porque el INE esta discriminando a mucha gente, por ejemplo, no todos los teléfonos pueden capturar las firmas, si hay un mexicano que tiene un teléfono que no es de los que pueden capturar las firmas y quiere firmar, ya se amoló, si hay otro mexicano que no tiene teléfono no hay manera de poder firmar, tendría que llegar un auxiliar mío, tendría que tocar todas las puertas de México y eso es carísimo”, planteó.

Fotos: Jayme García

INE quiere anular firmas

El aspirante dijo que ya rebasó las 100 mil firmas entregadas, sin embargo, el INE le quiere anular varias debido a que supuestamente la firma no se parece a la de la credencial de elector.

“De las 60 firmas que reuní en Ensenada yo mismo, ya que yo ando pidiendo firmas para mí, por lo menos otras 40 no puede y tengo la evidencia de todo porque grabo todo para demostrarle al INE”, indicó

Eduardo Verastegui presentó su conferencia la tarde del jueves 23 de noviembre en el Colegio Fray Junípero Serra, donde habló del reto que representó lograr hacer la película Sonido de Libertad.