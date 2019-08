Duelo musical con Emmanuel y Mijares

Ensenada, BC

Gracias a la amistad que ha perdurado por décadas entre Emmanuel y Mijares, una vez más unieron sus repertorios, para deleitar a su público la noche del sábado 3 de agosto en la Hacienda Vinícolas Chichihuas en el Valle de Guadalupe.

El show comenzó a las 21:30 horas con los temas “Bella señora” de Emmanuel y “Bella” de Mijares, interpretados en conjunto, para luego hacer un repaso por los éxitos principalmente registrados entre las décadas de los años ochenta y noventa.

La repartición de los momentos en el escenario, así como el atractivo de ver a uno cantando a dueto los temas del otro, mantuvieron atento a un público en su mayoría de edad madura que vivió la época en que los dos intérpretes mexicanos encabezaban las listas de popularidad.

También fue evidente la química surgida por una relación que data de principios de los ochenta cuando Mijares integró el grupo de coristas de Emmanuel, misma que se ha prolongado desde que decidieron unir sus espectáculos seis años atrás.

El balance entre la sobriedad de Mijares y la intensidad de Emmanuel, tanto en su desarrollo sobre el escenario como en la cantidad de cambios de vestuario, son uno más de los atractivos que hacen el recital dinámico y sin pausas.

“Con olor a hierba”, “No hace falta”, “Tengo mucho que aprender de ti” y “Para amarnos” fueron los temas románticos que mejor respuesta recibieron luego de las interpretaciones en las que lucieron las facultades vocales que ambos conservan.

Y las canciones más rítmicas, principalmente identificadas con Emmanuel, como “La chica de humo” y “Toda la vida”, fueron las elegidas para cerrar el espectáculo al filo de la medianoche con los asistentes de pie despidiendo a ambos.

A detalle

Artistas: Emmanuel y Mijares

Tour: Twor Amigos 2

Duración: Dos horas

Día: Sábado 3 de agosto

Lugar: Hacienda Vinícola Las Chichihuas, Valle de Guadalupe

Temas

Bella señora (Emmanuel y Mijares)

Bella (Emmanuel y Mijares)

No se murió el amor/Poco a poco/Tan solo/Me acordaré de ti/Siempre (Mijares)

El rey azul (Emmanuel)

Es mi mujer (Emmanuel)

Tengo (Emmanuel)

Este terco corazón/ Pobre diablo/Detenedla ya (Emmanuel)

Corazón de melao/Baño de mujeres (Emmanuel y Mijares)

Soldado del amor (Mijares)

Si me tenías (Mijares)

Con olor a hierba (Emmanuel)

No hace falta/Rompecabezas/Tengo mucho que aprender de ti/Tú y yo/El rey de la noche (Emmanuel y Mijares)

Para amarnos más (Mijares)

El privilegio de amar (Mijares)

Uno entre mil (Mijares)

La vida caminaba sola (Emmanuel)

Sentirme vivo (Emmanuel y Mijares)

La chica de humo (Emmanuel)

La última luna (Emmanuel)

Toda la vida (Mijares/Emmanuel)