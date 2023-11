Disminuyen tiempos para cruzar el tramo de la muerte

Ensenada BC.- En los últimos días automovilistas que transitan por el tramo Chapultepec- Maneadero, mejor conocido como “tramo de la muerte”, han registrado un promedio de 5 a 10 minutos en cruzar por esa vía, cuando antes tardaban más de dos horas.

Al respecto, el diputado federal Armando Reyes Ledesma, reiteró que la primera etapa de la obra estará concluida en diciembre.

Es una obra con muchas complicaciones, la primera es el tránsito, son 40 mil vehículos que transitan diariamente por ahí en las horas pico, en otras obras del país hacen obras complementarias el estado o los municipios para que no se detenga la acción, aquí no hubo esa operación de las obras complementarias porque requería de una inversión bastante significativa y era necesaria para no haber causado las molestias que se causaron”