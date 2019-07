Detectan huevecillos del mosco del Dengue, Zika y Chikungunya

De mil 204 ovitrampas que fueron colocadas en distintos puntos de Ensenada, de las cuales 875 resultaron positivas con huevecillos del mosco transmisor de enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya, reveló el Jefe de la Jurisdicción de Salud en Ensenada, José Antonio García Rivera,

El funcionario explicó que las ovitrampas son unos recipientes de plástico con un mallón donde se depositan los huevecillos y se estudian,

“Se ha detectado la presencia del mosco Aedes aegypti, que es quien transmite Dengue, Zika, Chikungunya y Mayaro, cuatro enfermedades virales y el dengue sí puede ser mortal, desgraciadamente en Ensenada no tenemos la cultura de protección ante el piquete de mosco, no usamos camisas de manga larga en forma regular, no utilizamos mosquiteros ni repelentes”, indicó.

Como resultado de las ovitrampas. La Secretaría de Salud contabilizó 24 mil 752 huevecillos, lo que quiere decir que la presencia es alta, rebasando el 70%.

Es un porcentaje considerable, van a ser adultos a fin de cuentas en algunos días y su ciclo va a completar la manera en que pueda ser transmisor, es importante considerar que las personas que padecen estas enfermedades, casi siete de cada diez son asintomáticas, hay algunos que se ven sanos y traen el virus”, advirtió.

García Rivera comentó que esos asintomáticos también representan un riesgo, sobre todo tomando en cuenta que en Ensenada hay de 50 a 60 mil migrantes agrícolas por año, que viene de zonas sureñas.

El coordinador estatal de vectores, David Ibarra Ojeda, explicó que las ovitrampas sirven para detectar la presencia de hembras, ya que son las que transmiten la enfermedad debido a que se alimentan de sangre.

“Si llega una persona de un estado o un país endémico de Dengue, Zika y Chikungunya, la hembra lo va a picar y en su próxima alimentación que es en 72 horas va a ir con otra persona y la va a infectar, en el estado no llevamos casos autóctonos desde 2018 y un caso importado en Ensenada en 2019”, señaló.

García Rivera informó que se llevó a cabo una reunión en la que participaron Servicios Médicos Municipales, Seguridad Pública, Bomberos, Protección Civil, Ecología y el Ejército, con el propósito de coordinar acciones para iniciar con la limpieza del Arroyo de El Gallo y el Arroyo Ensenada, focalizando los lugares más preocupantes.

“Esto tendrá que hacerse en un término de 15 días a más tardar, ya lo hicimos hace dos años y se generó una excelente respuesta de la comunidad, aquí es determinante que si nosotros vamos y levantamos la basura, es muy importante que no se vuelva a generar la cantidad de basura como se está viendo ahora”, enfatizó.