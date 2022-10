Destaca Ayala obras en primer año de trabajo en Ensenada

Ensenada, BC.- A punto de presentar su primer informe como alcalde reelecto de Ensenada, Armando Ayala Robles, destacó que este año logró una inversión histórica de más de mil 800 millones de pesos, en obras que han mejorado sustancialmente el tráfico de la ciudad y otras que han dado una imagen fresca al puerto con espacios públicos totalmente renovados como parques y plazas.

A diferencia del periodo anterior en el que gran parte de los esfuerzos estuvieron enfocados en atender la contingencia sanitaria por Covid-19, este año la ciudad estuvo llena de obras como el Parque Revolución, la Plaza Cívica de la Patria y el malecón entre otras.

También, gracias a la coordinación con la federación y el estado, se han logrado obras de infraestructura carretera como el Nodo Vial El Gallo, el tramo Chapultepec Maneadero y el Libramiento Ensenada, que han permitido mayor fluidez vial en la ciudad.

Por último, pero no menos importante, Ayala Robles mencionó las mejoras en los servicios públicos como la pavimentación, la recolección de basura y la seguridad.

¿Cómo se siente en este primer año como alcalde reelecto?

Estoy muy contento de tener la oportunidad de brindar un informe de gobierno por tercera ocasión, ya dentro de un marco de un año en el que podemos decir que estuvimos trabajando en la normalidad, para mí es muy importante porque se estaría concluyendo un periodo ordinario de un gobierno municipal, soy el primero en la historia que ha tenido el respaldo del pueblo por segunda ocasión consecutiva, hicimos compromisos en esta segunda vuelta de proyectos de gran envergadura y de trascendencia.

¿Qué acciones destacaría?

Las obras prioritarias estratégicas como la terminación del Libramiento Ensenada que fue una petición que hizo el Ayuntamiento a la pasada administración del Gobierno del Estado donde se invirtieron 65 millones de pesos para terminar una obra prometida por los panistas y hasta ahora se hizo. También el Distribuidor Vial El Gallo, una obra de 240 millones de pesos iniciada en la administración pasada pero continuada por la gobernadora Marina del Pilar; otra fue el Tramo Chapultepec Maneadero, que costó mucho trabajo porque era un tramo municipal, anteriormente federal, y que ahora le volvimos a entregar a la federación seis kilómetros para su modernización, fue una promesa de alcaldes, diputados y gobernadores, pero se hizo posible en esta administración, para mí es un gusto informar que esas obras siguen en desarrollo, en todo son 600 millones de pesos, además de esto hay obras de mejoramiento urbano que están renovando el centro de la ciudad como el Parque Revolución, la Plaza Cívica de la Patria que está totalmente renovada con su muro monumental y las fuentes, estamos avanzando en el rescate del malecón Playa Hermosa, las Chanchas Gemelas en la Colonia 89, la Calle Nueva Inglaterra en la Colonia 89, el Centro Comunitario también en la Colonia 89 y el Mercado Público Municipal, que si las sumas son 235 millones de pesos, ha sido un trabajo titánico de más de mil 800 millones de pesos gestionados entre municipio, federación, estado e iniciativa privada.

¿Qué mejoras hay en los servicios públicos?

Hemos logrado el plan de pavimentación más grande en la historia con casi mil 350 calles pavimentadas en tres años, o sea, cinco veces más que cualquier otro alcalde, resolver el problema de la basura que actualmente está al 98% de eficiencia, reparar más de 5 mil lámparas y mantener el servicio de alumbrado público al 98% y colocar 2 mil luminarias nuevas más para sumar 29 mil, más de 500 obras de infraestructura social en las colonias, aulas escolares, bardas perimetrales, pavimentación, redes de agua, drenaje, tomas domiciliarias, alumbrado público, rescate de unidades deportivas, más de 45 canchas, con todo eso puedo decir que el cambio que prometí hace tres años se está materializando y se puede medir en la reactivación económico, el turismo, las inversiones y la imagen que está teniendo Ensenada hacia el exterior como una ciudad más segura, limpia, ordenada, donde está mejorando la calidad de vida.

A diferencia de otras administraciones, se han visto más recursos en la ciudad, ¿cómo lo ha logrado?

Con la buena relación con el Presidente de la República, me apoyó con recursos que le solicité, tuve el apoyo del ex gobernador Bonilla que me apoyó muchísimo con recursos adicionales para compensar la situación financiera de como recibí el municipio, que estaba en el semáforo rojo del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda federal, no tenía derecho ni a pedir un crédito a corto plazo, también la iniciativa privada, me tocó impulsar una consulta con Energía Costa Azul y ahí se aprovechó para acordar de forma transparente con la empresa una inversión social de 500 millones de pesos.

A pesar de que ha habido más obras, algunas presentaron problemas con los tiempos de entrega, la calidad o permisos ambientales, ¿cómo evitar que esto ocurra de nuevo?

Tenemos que ser muy exigentes, por eso siempre sugerimos que se contraten a compañías locales o regionales, porque hacen licitaciones, se les apoya a compañías de Guadalajara, Monterrey y otros estados y la verdad no cumplen en todos los sentidos, a veces no cumplen con la calidad, no cumplen en los tiempos, en la entrega, y una obra que se hace a tiempo es de gran beneficio a la ciudad porque no causa tanta molestia, una obra que ya se pasa de los tiempos causa desesperación, molestia, inquietud y críticas, algo que podía haber sido de mucho lucimiento se vuelve también una molestia para la ciudadanía, las cosas deben de ser en tiempo y momento, lo que tenemos que hacer es seguir exigiendo para que las obras se hagan y se concluyan a tiempo.

¿Ensenada es una de las ciudades más violentas del mundo como se mencionó hace unos meses, o cuál es la realidad?

Eso lo promovieron los panistas, ellos viven de los recuerdos, agarran una fotografía de cuando gobernaban y se les salen las lagrimitas, y buscan algunas dónde yo esté también, porque si no salgo yo pues nadie les hace caso, las gracias deberían de dar que iba a sus eventos a cubrirles, ellos son los que sacan eso, cuando hay malas noticias sacan como los topos, se sienten empoderados para exigir al gobierno, pero ahorita tienen mucho que no salen porque hay buenas noticias y están callados. El año pasado al cierre logramos por primera vez en seis años bajar los delitos de alto impacto, principalmente los homicidios con un 8.03% y los de bajo impacto con un 30% en lo general, en lo que va de este 2022, por ejemplo, en el mes de septiembre, al día 28, llevamos cinco homicidios, eso equivale 85% a la baja en este mes nada más, eso es muy importante decirlo, ¿cómo le hicimos para lograrlo?, con una coordinación en las mesas de seguridad, equipar a nuestros policías, entregue 60 pal El Alcalde de Ensenada en entrevista con GH. trullas en la administración pasada y ahora he entregado 20 unidades , esto ha permitido que de 200 recorridos que se hacían diariamente ahora hagamos 600 recorridos, se homologó el salario de los policías, se autorizó el seguro de alto riesgo, tenemos una policía más motivada y que está brindando mejores resultados, además del apoyo de las demás dependencias federales, es un estado de fuerza de mil 364 elementos, en la policía municipal contamos con 845 y el resto es la Guardia Nacional, la policía estatal, la Marina, el Ejercito y demás corporaciones.

¿Qué viene para el Valle de Guadalupe?, es una zona con mucho turismo, pero muchos problemas de ordenamiento.

Se han hecho muchas cosas porque desde aquí se aprobó un plan sectorial y un reglamento para el Valle de Guadalupe y con base a la problemática de fraccionamientos clandestinos por parte de Concordia, la pasada administración reformó la ley y es considerado delito equiparado el construir y desarrollar en zona de protección sin el permiso de la autoridad, hemos avanzado para contener el mal crecimiento del Valle y que haya un desarrollo, ¿qué sigue para el valle?, no cesar en las acciones de seguir cuidando el desarrollo y el crecimiento y evidenciar a todas esas empresas e inversionistas que inician a construir en los obscurito, porque construyen en la noche, en la noche prenden las maquinas, van y cortan el cerro, empiezan a pegar bloques, amanece y resulta que hay otro desarrollo, entre todos tenemos que evidenciar a todos esos inversionistas que están construyendo sin permisos y que están afectando el buen desarrollo del Valle.

¿Qué falta por hacer?

Faltan proyectos importantes para Ensenada, por ejemplo, la modernización de todo lo que es el distrito comercial, ahí vamos a hacer una inversión de casi 70 millones de pesos, mejorar la movilidad con la construcción de puentes, vamos a construir un puente en la Ámbar, mejorar el puente de la Calle Novena, vamos a impulsar una ciclovía de 20 millones de pesos, 28 acciones de mejoramiento de infraestructura deportiva, vamos a construir más infraestructura para la seguridad como el CM5 que va a albergar todo el sistema inteligente de seguridad y las salas para la impartición del nuevo sistema de seguridad pública, la colocación de torres de seguridad, la implementación de todo el sistema de sincronización y automatización de semáforos, la instalación de 150 cámaras de videovigilancia, y gestiones de terrenos para un centro de usos múltiples.