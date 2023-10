Destaca Armando Ayala inversión en obras

Tijuana, BC.-En el segundo año del 24 Ayuntamiento de Ensenada fueron invertidos más de 5 mil millones de pesos en infraestructura y la pavimentación de mil 700 calles.

En entrevista con GRUPO HEALY, el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, informó que entre los proyectos se encuentran los trabajos en el tramo Chapultepec-Maneadero y el nodo El Sauzal.

Reveló que actualmente trabajan para construir una ciclovía en el puerto con una inversión de 25 millones de pesos, con lo que buscan impulsar la movilidad ciclista.

Te puede interesar: Invierte Gobierno de Armando Ayala 4.7 mdp en avenida Ruiz

Seguridad pública

Respecto al tema de seguridad, aseguró que también vienen registrando números positivos como la disminución de un 54% en los delitos de alto impacto, principalmente en el tema de homicidios y un 23% a la baja en lo general.

ACABA DE PASAR SU SEGUNDO INFORME, ¿QUÉ FUE DE DIFERENTE A LOS ANTERIORES Y CÓMO SINTIÓ LA RESPUESTA CIUDADANA?

Todo fue diferente porque para empezar es nuestro cuarto informe consecutivo, el segundo del vigésimo cuarto ayuntamiento, donde me sentí respaldado por los liderazgos de las colonias populares de Ensenada, pero también por los liderazgos que vinieron de Mexicali, Tijuana y Rosarito. Ahora tuve apoyo de diferentes municipios que estuvieron ahí presentes en mi informe, prácticamente todo el gabinete estatal, se representó la gobernadora a través de Catalino Zavala, y bueno ahí resaltamos cuatro aspectos principales, más de 5 mil millones de pesos en inversiones a infraestructura, obras sin precedentes como el tramo Chapultepec – Maneadero, el nodo El Sauzal, también el plan de pavimentación más grande que hemos tenido en Ensenada, mil 700 calles, el plan de mejoramiento urbano y la inversión en infraestructura deportiva que estamos llevando.

Te puede interesar: Propone Ayala impuesto para contenedores que ingresan a Ensenada

Servicios públicos

Número dos, los servicios públicos, que estamos en eficiencia de la recolección de basura en un 98%, y que se aprobó la concesión por 15 años del alumbrado públicos para renovar las 27 mil luminarias y que tengamos también el servicio de atención a la ciudadanía en los reportes en no máximo de 72 horas, esta nueva concesión va incluir materiales, cambio de luminarias y la atención a los reportes por parte de la ciudadanía.

En seguridad pública también vamos avanzando, un 54% a la baja en los delitos de alto impacto principalmente homicidios y un 23% en lo general.

Y por último, el desarrollo económico para la ciudad, se ha aumentado el número de cruceros, 320 cruceros el año pasado y vamos por 360 para este año.

Te puede interesar: Arranca Armando Ayala obra de pavimentación por 6.5 mdp en la colonia Moderna

Que decir de las finanzas públicas municipales, recibimos un ayuntamiento en foco rojo por la Secretaría de Hacienda a nivel nacional y ya estamos en foco verde, estamos cumpliendo con todos los compromisos y no hemos endeudado.

¿ACUDIÓ A LOS INFORMES DE OTROS ALCALDES?, ¿COMO LOS VIO?

Estuve en Mexicali, Mexicali trae mucha obra de pavimentación, mucha obra social, se ve un Mexicali más ordenado, más limpio, Vimos muy comprometida a la alcaldesa Norma Bustamante, creo que ella está en todas las posibilidades de una reelección, este informe para todos era muy importante porque estamos por entrar a un proceso interno de nuestro partido. En el caso de Rosarito es también el cuarto informe de la compañera alcaldesa, vimos mucha obra sin precedentes, tiene el plan de mejoramiento urbano, mucha obra social en las colonias, ha mejorado también la seguridad de cómo recibimos y la compañera va dejar alta la vara; Rosarito el centro también está muy cambiado, limpio, con luminarias nuevas, también le auguramos éxito en el proceso interno, seguramente tendrá la gran oportunidad de estar participando en alguna otra posición de elección popular.

También estuvimos en Tijuana, un informe muy nutrido, aproximadamente 20 mil personas, ahí se vio el gran apoyo que tiene la alcaldesa, en una ciudad con muchos problemas, muchos golpeteos políticos, con muchos intereses, con muchos delincuentes de cuello blanco, ante todo eso ha tenido que caminar y seguir luchando nuestra amiga Montserrat Caballero, y pues de entrada una sorpresa para todos, un video de Claudia Sheinbaum Pardo, que le da su reconocimiento, su apoyo a Montserrat Caballero, esto muy importante, esto un mensaje político muy explicito por parte de Montserrat Caballero, donde resalta los resultados, el apoyo que ha tenido y que no le fue fácil llegar a la posición donde esta, que es una migrante, que viene desde abajo, un mensaje contra los adversarios, los golpeteos políticos que hay aquí en Tijuana por intereses mezquinos y por ultimo, que va por el segundo piso la cuarta transformación; creo que quedo muy evidente la fuerza, la experiencia y el apoyo que trae por parte de varios actores políticos la alcaldesa de Tijuana, fue prácticamente un destape, a todo mundo le queda claro que tiene todas las posibilidades reales de reelegirse y aquellos que andaban apoyando a otros personajes, pues ya ahorita vimos que se hicieron chiquitos.

Te puede interesar: Reemplaza gobierno de Armando Ayala luminarias en Isla de Cedros

¿CÓMO VAN SUS ASPIRACIONES POLÍTICAS? YA ES SABIDO QUE BUSCA LA CANDIDATURA AL SENADO. ¿CÓMO VA EL TEMA?

Creo que vamos muy bien, tenemos buen respaldo de la ciudadanía en Tijuana, en Rosarito, en Tecate, en Mexicali porque tengo ya una trayectoria en el movimiento, más de 10 años participando en el movimiento, haber sido tres veces candidato a la alcaldía, ganar dos elecciones siendo el más votado en porcentaje del estado, haber sido dirigente del partido, delegado de programas especiales, precandidato a la gubernatura, entonces esa trayectoria y haber ganado elecciones con el mayor porcentaje en el estado, eso me da posibilidades reales de ganar la encuesta en el proceso interno de mi partido en la convocatoria a la senaduría. ¿Qué si hay otras personas interesadas? Claro que las va haber, pues si estamos en un movimiento democrático donde todos levantan la mano, donde todos participan.

En mi caso estamos punteando en todas las encuestas, las encuestas reales, los sondeos que se hacen casa por casa y algunas digitales, entonces me siento seguro, me siento con el apoyo suficiente para una posibilidad real, yo no decido, decide el pueblo.

HABLANDO DE ENCUESTAS, DURANTE EL PERIODO ELECTORAL SURGEN ENCUESTAS POR TODOS LADOS ¿QUÉ OPINIÓN TIENE AL RESPECTO?

Hay algunos personajes que andan desesperados, el que espera desespera, y hay algunos que nunca han ganado una elección, ni contundentemente ni un concurso de kermes, entonces tienen que andar tapizando todo el estado, hacer simulaciones de encuestas para llamar la atención, algunos dicen que ya se arreglaron en México o que algunos ya tienen pactada su candidatura, pues todas esas prácticas son de personas que están dando patadas de ahogados, entonces hay que seguir trabajando y tener cuidado con eso, no todas las encuestas reales.

Te puede interesar: Anuncia Armando Ayala inversión por más de 18 mdp para trabajos viales

¿USTED TAMBIÉN VA A SACAR UN LIBRO?

No, a la gente le va interesar un libro de un autor reconocido, de algún poeta, algún escritor, como por ejemplo un libro de Elena Poniatowska, de Salvador Novo, uno de esos escritores, pero a quien le va interesar un libro de Armando Ayala o de un político, a nadie le va interesar eso. Ya cuando yo tenga 80 años y ya haya vivido toda una vida y haya hecho una gran hazaña pues a lo mejor si me lo piden lo escribiré, pero ¿ahorita andar haciendo un libro yo? Por favor, iba hacer el ridículo. Podría ser Andrés Manuel o un personaje a nivel nacional como Claudia Sheinbaum Pardo, son personajes en la política y luchadores a nivel nacional.

EL PT EN ENSENADA Y EL ESTADO HA SIDO UN FUERTE ALIADO DE MORENA, ¿CÓMO VE LA POSIBLE NO ALIANZA CON ESTE PARTIDO?

Hay unos estados donde se ha hecho una excelente mancuerna, se ha logrado un diálogo, acuerdos para favorecer al movimiento, yo soy precursor de que la unidad es factor del triunfo, si estamos unidos, si hay acuerdo políticos pues vamos a lograr un gran resultado. En el caso del PT en Baja California hemos visto que hay diferencias, hay conflictos, independientemente que a nivel nacional se busque acuerdos, pues aquí vemos todo lo contrario, yo creo que son factores que pues hacen más complejo ese proceso de alianza porque no puede un partido aliado estar golpeteando al gobierno que es emanado de Morena, y en su momento con las alianzas cuando no había conflictos, entonces pues si la veo difícil aquí en Baja California que se haga una alianza mientras no haya cese al fuego.

Nosotros los ensenadenses y yo en lo particular, estoy muy agradecido con la doctora porque ella tenía programado una visita a Tijuana, donde estuvo en dos ocasiones y otra estuvo en Mexicali, no se prestó la agenda por cuestiones de tiempo, entonces yo en mi informe de gobierno le hice una invitación pública a petición del pueblo para que en la próxima visita que hiciera a Baja California considerara a Ensenada, entonces le llegó ese mensaje, me hablaron que iba a estar en Ensenada, y nosotros vamos estar contentos recibiéndola el domingo. Va haber un evento con las estructuras partidarias, consejeros, diputados locales, federales, alcaldes para un mensaje de unidad, y a la una va haber un evento de acuerdo de unidad o un acuerdo de suma de voluntades en el gimnasio Óscar Tigre García, va ser un lugar cerrado con militancia, se está apagando todo el protocolo de acuerdo al INE.

Vamos a estar también el sábado 21 en Los Ángeles, va haber un evento con estructuras, así que va ser un fin de semana de mucha actividad.

Te puede interesar: Rehabilitarán 12 calles más con recursos de los autos chocolate

Armando Ayala Robles informó que este fin de semana acompañará a Claudia Sheinbaum en su gira por Los Ángeles, California. Foto: Sergio Ortiz

¿CÓMO VE A MORENA EN LA ENTIDAD? ¿ESTÁ FUERTE Y ESTÁ UNIDA?

Sí, está muy fuerte el movimiento, la gobernadora, Marina del Pilar, ha hecho buen trabajo como gobernadora pese a las adversidades, pese a las piedras en el camino, a los ataques, a las campañas negras, ha salido adelante, tiene todo el respaldo del presidente de la república, vimos que hace poco estuvo en la oficina presidencial donde el presidente hizo una publicación de todo el apoyo a la gobernadora, va estar en su informe de gobierno el día 12 de noviembre, entonces eso es muy importante, es una muestra de apoyo, de respaldo, eso quiere decir que aquí vamos bien, la doctora le tiene un gran aprecio a la gobernadora, y aquí estamos todos apoyando el movimiento.

¿VISLUMBRA QUE AUMENTEN LAS CAMPAÑAS NEGRAS EN CONTRA DE MORENA?

Claro que van a crecer al mil por ciento, se van a ir contra mi, bueno, ya están las campañas negras contra la compañera Montserrat, contra la misma gobernadora, con tu servidor. Aquí hay tres personajes que nos han caído más, que es la gobernadora, Marina del Pilar, la alcaldesa Montserrat Caballero y a mi de vez en cuando me salpican, somos tres personajes importante del estado donde podemos alcanzar ciertos encargos con mucha relevancia y se pisan intereses, entonces van a crecer las campañas negras por parte de la propia misma lucha al interior y también por parte de los adversarios, que nos preocupan a veces más los de casa que los adversarios, porque los adversarios aquí los vemos muy tranquilos, ni fu ni fa.

¿CÓMO VE A LA OPOSICIÓN EN BAJA CALIFORNIA?

Yo no la veo nada fuerte, los del PAN pues ahí están muy desangelados, hay unas que de vez en cuando echan sus tiros, pero nada más, pero no los vemos trabajando en las colonias, no vemos las asambleas con gran militancia, vemos que se están reduciendo, otros partidos de la oposición casi se están extinguiendo, el ‘Prian’, que ahora le llaman el Frente Amplio pues lo veo nada más no está creciendo la señora Xóchitl Gálvez.

Te puede interesar: Destaca Armando Ayala ahorros por 29.4 mdp por sentencias favorables en juicios

EL 2023 FUE UN AÑO DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS PARA 2024?

En concluir varios proyectos que iniciamos, por ejemplo el Centro de Seguridad Inteligente, voy a iniciar la ciclovía próximamente, más de 25 millones de pesos para 17 kilómetros, vamos a iniciar un puente en una de las avenidas importantes que es la Ambar, vamos a concluir con la instalación de más de 800 cámaras para Ensenada, vamos a seguir impulsando el plan de pavimentación para la ciudad, nuestra meta son 2 mil calles, ya llevamos mil 700. Tener una ciudad más segura, seguir mejorando en eso, la primera ciudad inteligente del noroeste con la reposición de 27 mil luminarias, una ciudad más videovigilada y más iluminada es una ciudad más segura.

PLATÍQUENOS SOBRE EL PROYECTO DE LA CICLOVÍA QUE ANUNCIÓ RECIENTEMENTE.

Es un compromiso que hice de campaña, van a ser casi 24 millones de pesos, se trabajó en un proyecto ejecutivo. ¿Qué es lo que va incluir la ciclovía? Mejorar la movilidad, el ciclista que sea respetado en este espacio para el entrenamiento, para la movilidad o para el aprovechamiento del tiempo libre, el equipamiento urbano que va incluir, señalética, estoperoles, pintura, iluminación incluso hasta unos posibles puentes, y por último, los escenarios que pueda llegar a tener este circuito de 17 kilómetros, que puedas ver la playa, los parques, que pases por un hospital, que pases por una zona habitacional, las unidades deportivas, los servicios de gobierno.

¿CÓMO VA ENSENADA EN ÍNDICES DE SEGURIDAD?

Eso va mejorando, porque también el rescatar espacios públicos fomenta el deporte, la cultura y también darle un espacio a los artistas eso también nos mejora la seguridad no todo está en más patrullas, más cámaras sino en la prevención que es algo que estamos trabajando muchísimo.

Te puede interesar: Rehabilita alcalde de Ensenada 1,700 calles

¿EN QUÉ VA LA CONCESIÓN DEL RELLENO SANITARIO?

Ya ahorita se están trabajando en las bases, ya nos reunimos con el Cicese, tenemos reunión con el sector empresarial para que den sus puntos de vista sobre el proyecto, la próxima semana se va a comisiones y yo pienso que para principios de noviembre ya estaríamos subiendo al pleno del Cabildo una nueva licitación para el relleno sanitario, ¿Qué pretendemos con esto? Que se cuide el medio ambiente, que se garantice la separación de residuos, pero que también haya un retorno al ayuntamiento, que no más le cueste el municipio, que haya un porcentaje de retorno para diferentes proyectos.