Convoca Gobierno de Ensenada a infantes a participar del Premio Municipal de la Niñez 2023

Ensenada, B.C.-El XXIV Ayuntamiento que encabeza el alcalde Armando Ayala Robles, a través del Cabildo y el Departamento de Educación, desea reconocer a la infancia que destaca por su conducta, esfuerzo académico y progreso en la sociedad, por medio del Premio Municipal de la Niñez 2023.

El primer edil expresó que este reconocimiento tiene el propósito de seguir motivando a las y los niños a que continúen desarrollándose en el ámbito educativo, artístico, deportivo, ecología y social, pue pese a tener una corta edad, sus esfuerzos son dignos de ser reconocidos.

Mencionó que la convocatoria cuenta con siete candidaturas: logros académicos; expresiones artísticas y artes populares; compromiso y labor social; discapacidad e integración; ciencia y tecnología; protección al ambiente; y grupo infantil, por lo cual se otorgará una placa de este premio por categoría.

En cuanto a la edad, se divide en dos categorías: de 6 a 9 años y de 9 a 11 años cumplidos a la inscripción de la convocatoria.

Para poder participar, deben acudir a las oficinas del Departamento de Educación Municipal, ubicado en carretera Transpeninsular 6500-A, Ex Ejido Chapultepec, teniendo como fecha límite de registro y entrega de documentos el viernes 14 de abril de 2023.

Por su parte, Catalina López Pérez, jefa del Departamento de Educación, explicó que deben llevar una propuesta por medio de una carta dirigida al titular, en la cual propongan algún candidato y debe estar firmada por el ciudadano titular o el titular de la institución.

Ésta debe contener lo siguiente

1. Formato de cédula de registro que el Departamento de Educación elabore

2. Datos de una persona candidato (a) o institución de la misma

3. Acta de nacimiento del participante

4. Clave Única de Registro de Población (CURP) del candidato

5. Identificación oficial con fotografía del candidato (a)

6. Comprobante de domicilio vigente

7. Currículum vitae y semblanza actualizados

8. 10 fotografías legibles del candidato (a) que muestre su área de distinción

9. Enviar todo el material vía correo electrónico, en cd o impresas

10. Pruebas documentales (constancias impresas, materiales bibliográficos, audiovisuales,

gráficas, etc.) que argumentan los merecimientos del candidato (a) Finalmente, López Pérez comunicó que el Comité Calificador estará conformado por once personas de reconocida capacidad de los tres órdenes de gobierno, así como de instituciones no gubernamentales y su falló será inapelable.

Para mayor información, comunicarse al teléfono: 646 172 3449 ó visite el siguiente enlace: www.facebook.com/100067176387269/posts/pfbid0243NtEidGemUH8UjKMNrrk6nMUs7gmhsGxLyAnyThFQUnwyhBKqWJP7s29k6TUiDAl/?sfnsn=mo.