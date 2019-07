Controlan Bomberos incendios forestales en Cañón de Doña Petra

Alrededor de las 15:20 horas de este sábado 20 de julio fueron declarados como controlados los dos incendios forestales que se presentaron en las inmediaciones del Cañón de Doña Petra.



Así lo informó J. Guadalupe Marmolejo Ferrel, director de Bomberos del XXII Ayuntamiento de Ensenada a cargo de Marco Novelo, quien detalló que en el primer incendio en la parte alta de del Cañón de Doña Petra, se quemaron aproximadamente 10 hectáreas de arbusto ciprés mediano.



Indicó que en dicho incendio participó un camión de bomberos con 4 elementos, un jefe operativo y la división forestal de bomberos con 5 elementos, así como una unidad, conafor con 5 personas, un vehículo y una pipa de la Secretaría de Marina con dos elementos.



El funcionaria añadió que para el segundo incendio forestal que fue dentro del Cañón de Doña Petra -en tres focos distintos-, desafortunadamente se quemaron 2 hectáreas de arboleda.



Dijo que se requirió el apoyo dos camiones de bomberos con 8 elementos, un jefe de batallón y un jefe operativo, así como la pipa de agua de Semar con dos elementos y también apoyó el Segundo Regimiento de Caballería Motorizada con un pelotón y 2 vehículos.



Manifestó que no se presentaron daños materiales ni personas lesionadas, reiterando el llamado a la población a seguir las medidas correspondientes para evitar incendios forestales.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Prepárese AHORA

· Esté al tanto del pronóstico meteorológico para su zona y de las alertas de emergencia emitidas por las autoridades.

· Conozca los planes de evacuación de su comunidad y averigüe varias formas de abandonar el área. Apréndase las rutas de evacuación en vehículo y encuentre lugares de refugio. Tenga un plan para las mascotas y el ganado.

· Prepare suministros de emergencia, incluidas mascarillas para proteger la respiración, que eliminen las partículas del aire para que no las aspire.

· Tenga presentes las necesidades específicas de cada persona, incluidos los medicamentos.

· No se olvide de las necesidades de las mascotas y animales de corral.

· Guarde los documentos importantes en un lugar seguro a prueba de fuego. Cree copias digitales protegidas con contraseña.

· Use materiales resistentes al fuego para construir, renovar o hacer reparaciones.

· Busque un suministro de agua al aire libre con una manguera que pueda llegar a todas las áreas de su propiedad.

· Cree una zona resistente al fuego que no tenga hojas, escombros ni materiales inflamables por lo menos a 5 metros de su casa.

· Revise la cobertura del seguro para asegurarse que le dé cobertura a las pérdidas por incendio de su propiedad.

Sobreviva MIENTRAS OCURRA

· Evacúe el lugar. Abandone el lugar inmediatamente si las autoridades así lo indican.

· Si se encuentra atrapado, llame al 911 y dé su ubicación pero tenga en cuenta que la respuesta de emergencia podría retrasarse o tal vez sea imposible de cumplir.

· Encienda las luces para que las personas puedan encontrarlo.

· Escuche la radio local para recibir información o instrucciones actuales sobre la emergencia.

· Use mascarillas o utilice un paño húmedo para no aspirar humo o partículas en el aire.

Esté a salvo DESPUÉS

· Escuche a las autoridades para averiguar si es seguro regresar a la zona.

· Hidrátese constantemente, aun si no estuvo expuesto al fuego.

· Evite las cenizas calientes, los árboles carbonizados, los escombros humeantes y brasas encendidas.

· El suelo puede contener bolsas de calor que pueden quemarlo o provocar otro incendio. Considere el peligro para las mascotas y el ganado que caminen por el suelo.

· Haga solamente llamadas de emergencia. Envíe mensajes de texto o use redes sociales para comunicarse con su familia y amigos. Es común, que el uso de los servicios telefónicos después de un desastre, se sature y colapse.

· Documente el daño a la propiedad con fotografías.

· Realice un inventario y comuníquese con su compañía de seguros para solicitar asistencia.