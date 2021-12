Continuarán arribos de cruceros en el Puerto de Ensenada  

Ensenada, BC.- Luego de que se diera a conocer un brote de Covid-19 en un crucero que partió de Nueva Orleans e hizo escala en México, el titular de la Dirección de Promoción Turística en Ensenada (Proturismo), Enrique Hermann Ceseña, informó que hasta el momento no hay ninguna cancelación en el calendario de cruceros del Puerto de Ensenada.

“Ahorita estamos en el tema de intentar reforzar todos los protocolos necesarios, estamos trabajando con la Secretaria de Salud para intentar implementar medidas que intenten mitigar esta situación, es algo que obviamente se nos sale de las manos, que es mundial y dificilísimo de controlar, pero los protocolos que tienen dentro de los cruceros son muy buenos y bastante serios”, declaró.

El funcionario informó que el calendario de diciembre marca 22 arribos, de los cuales hasta el momento no ha habido ninguna cancelación por parte de las líneas navieras.

Los protocolos son los mismos que ya conocemos, la toma de la temperatura, el gel antibacterial, el cubrebocas obligatorio y dentro de los cruceros también tienen sus propios protocolos, la Secretaría de Salud está ahí en la terminal de cruceros revisando esta situación”, afirmó.

Programa “Clean & Safe”

Enrique Hermann informó que también en los negocios se está implementando un programa llamado “Clean & Safe” (limpio y seguro), principalmente en hoteles, restaurantes y vinícolas para que los turistas tengan la confianza de estar en Ensenada.

“Simplemente es estar muy alerta de cuando se prenda un foco rojo para intentar mitigarlo, nosotros queremos que esto siga bien, que los arribos continúen, que haya cada vez más cruceristas que bajan del barco, nosotros estamos implementando los protocolos y muy seguros que podemos controlar esta situación”, afirmó.

Hace unas semanas, el Presidente de Canaco, Rafael Chávez Montaño, señaló que la reactivación de los cruceros se está dando muy lento, ya que gran parte de los pasajeros non están bajando al puerto, situación que confirmó el funcionario.

“Eso es cierto, de todos los cruceros que están llegando, no está bajando mucha gente y no se está generando la derrama que quisiéramos, depende del crucero y del día,pero realmente el aforo es menor a la mitad, tiene mucho que ver que la reactivación económica post-covid ha sido gradual, la gente todavía no se siente completamente segura, pero eso es algo mundial”, argumentó.