Cobertón 2023: Juntos se apoyan para afrontar el frío en Ensenada

Ensenada, BC.- José y Jennifer fueron deportados de Estados Unidos, cada uno por su parte, sin embargo, terminaron en Ensenada, lugar donde se conocieron y al no tener familia ni un hogar, el amor que se tienen los ha hecho afrontar tiempos difíciles y apoyarse en esta temporada de frío.

José Antonio Zúñiga Maya, de 38 años relató que fue deportado de Estados Unidos en el 2012, tenía 27 años en el vecino país trabajando y con una vida normal.

“Allá tenía todo, yo nací en Ensenada, pero mi mamá cruzó la frontera cuando yo tenía un año, yo pensaba que era americano hasta el día que me deportaron supe la verdad, ahora que estoy de nuevo en Ensenada ha sido muy difícil porque no hay trabajo, piensan que somos malandros y nos discriminan porque somos pochos”, expresó.

Hace tres años conoció a Jennifer Melissa Soltero Flores, quien se ha vuelto su compañera y su mayor apoyo en los momentos difíciles, ya que ella pasó por la misma situación, a los dos días de nacida su madre la llevó a Estados Unidos y ella nunca supo que no era ciudadana hasta el día que la deportaron también.

“De tener todo, casa, familia, carro y negocio, terminé teniendo nada, gracias a dios estoy con él, mi negocio todavía está allá pero como tengo siete hijos en Estados Unidos les deje todo para ellos, yo no le quito el taco de la boca a mis hijos, prefiero batallar sola a que sufran”, indicó.

Jennifer insistió en que lo más difícil de estar en México ha sido la falta de oportunidades.

Nos somos rateros, somos humildes y chambeadores, nosotros nos dedicamos a lavar carros, yo me la paso en el panteón con pala y pico, limpio lápidas y a veces saco un buen dinero, yo quisiera lo mejor para los dos, progresar porque ahorita vivimos en la calle y no tenemos dónde vivir por lo mismo, la gente no nos quiere porque nos discriminan, nosotros no somos gringos, somos 100% mexicanos”, expresó Jenni.