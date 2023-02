Clausuramos y se amparan: Armando Ayala

Ensenada, B.C.- Ante las constantes quejas de habitantes de El Sauzal por los patios de contenedores y las empresas pesqueras que han sido clausuradas y a los pocos días nuevamente están operando, el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, habló sobre la situación.

“Fui a cerrar una empacadora, la San Miguel, ahí nos enfrentamos y nos acompañamos de los vecinos, y qué es lo que hacen, fueron a ampararse con los jueces y ya están volviendo a tirar el agua, se están riendo de la autoridad y están afectando a los vecinos y nosotros ya no podemos actuar porque pasó lo que pensamos que iba a pasar”, expresó.

El alcalde comentó que incluso les dijo a los vecinos afectados que se manifestaran contra los jueces, ya que el municipio ha hecho todo lo posible para poner orden en la zona, pero los amparos de este tipo cada vez son más comunes.

De qué sirve que nosotros estemos actuando, que me vaya y me meta tantas horas, enfrentar a los empresarios para que mejoren y corrijan la contaminación, para que al final vayan con un juez corrupto y se van a amparar, lo mismo pasó con las torres de Barlovento y ya no pudimos actuar, es una práctica muy común”, señaló.