Científica ensenadense busca apoyo para estudiar en Cambridge

Ensenada, BC.- Yunuhen Badillo Marroquín es una joven científica de Ensenada que ha destacado por promover la ciencia en las niñas y mujeres jóvenes, además de su trabajo de biotecnología que desarrolló en producción de lípidos para biodiesel a través de microalgas.

También fue una de las 30 seleccionadas para estudiar un curso en la Universidad de Cambridge, por lo que requiere de apoyo.

“El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología está ofreciendo un curso de biotecnología de algas en donde reúnen instituciones de Inglaterra, Escocia y Alemania, institutos y universidades que están impulsando mucha tecnología en microalgas, estoy planeando recaudar 90 mil pesos, que van a ser utilizados para pagar el curso, los boletos de avión, los alimentos, hospedaje y transporte”, comentó.

Yunuhen estudió la licenciatura en Nanotecnología en la Universidad Autónoma de México (UNAM) Campus Ensenada, pero siempre se interesó más en el área de biotecnología de algas.

Me interesó porque me gusta mucho que la ciencia se relacione con el medio ambiente, que los desarrollos tecnológicos vayan enfocados a la biorremediación del medio ambiente, es así como me interne a la parte de biotecnología de algas donde estuve realizando mi servicio social como mi trabajo de tesis”, explicó.