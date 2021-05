Candidatos a la alcaldía de Ensenada abordan temas de seguridad

Ensenada.- La seguridad fue el tema que más abordaron seis de los ocho candidatos a la presidencia municipal de Ensenada, que participaron ayer durante el segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California.

En el debate estuvieron presentes: Brenda Mendoza Kawanishi, candidata de la alianza “Va por Baja California” (PAN, PRI, PRD); Olga Leticia Lelevier Grijalva, candidata del Partido Encuentro Solidario (PES); Félix Francisco Ojeda Ortega, candidato del partido Redes Sociales Progresistas; Antonia Casas Martínez, candidata del Partido Baja California (PBC); Elvira Romero Gutiérrez, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) y Rogelio Castro Segovia, candidato independiente.

Brenda Mendoza Kawanishi fue cuestionada sobre la inseguridad y la violencia que se ha desbordado a niveles sin precedentes, ya que Ensenada pasó de tener 48 víctimas de asesinato en 2015 a tener 408 en 2015, ¿qué hacer ante este panorama?

“La seguridad es ahorita un tema muy alarmante, nos coloca tristemente a ser la sexta ciudad más violenta a nivel mundial, y el gobierno actual solo se lava las manos diciendo que es competencia de los otros órdenes de gobierno, es competencia del Ayuntamiento la prevención del delito y para eso en este gobierno vamos a hacer de la seguridad un eje transversal”, afirmó.

La candidata de la alianza “Va Por México” planteó que ten su plan de gobierno odas las direcciones y dependencias trabajarán en conjunto para poder atacar este problema, además de fortalecer la participación ciudadana mediante los comités de seguridad pública y establecer mesas para la rendición de cuentas.

Olga Leticia Lelevier Grijalva fue cuestionada por la incidencia delictiva en Ensenada, ya que según datos de la Fiscalía General del Estado, incrementó un 221%, tan solo por debajo de la incidencia de Tecate, con este panorama ¿cómo hacer que Ensenada recupere la seguridad?

“Sabemos que contamos con un cuerpo policiaco carente absolutamente en todo, no tienen equipamiento, no tienen capacitación, no tienen salario digno, ni prestaciones ni seguro de vida y el gobierno no se ha preocupado por resolver, ahí tenemos que apoyarlos y brindarles todo el equipamiento necesario para que trabajen con las herramientas”, expresó.

La candidata del PES señaló que desde hace años el municipio ha sido castigado por la federación con muy pocos recursos del Fortaseg, por lo que solicitará el apoyo de los diputados federales para resolver ese problema.

Félix Francisco Ojeda Ortega fue cuestionado acerca de la seguridad vial, ya que en puntos como el conocido Tramo de la Muerte y la Avenida Reforma e incluso la entrada a Ensenada poe el lado de El Mosquito, hay una gran cantidad de siniestros viales y en lo que va de este año van tres ciclistas atropellados, ¿qué hacer al respecto?

“Ya basta de tantas promesas incumplidas, tienen prometiendo muchísimos años bajar un recurso para tratar de arreglar el tramo de la muerte, siguen con esa propuesta que no pueden aterrizar, la verdad de las cosas es que hay que buscar el recurso necesario para poder hacer vialidades con un plan de desarrollo municipal bien estructurado”, opinó.

El candidato de RSP lamentó que el gobierno tiene detenido el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada, que es el instrumento básico para poner orden en Ensenada, aunado que el próximo gobierno va a recibir más de 5 mil millones de pesos en deudas, por lo tanto, debe haber menos quejas y más soluciones.

Antonia Casas Martínez fue cuestionada sobre el posicionamiento de la iniciativa privada en el tema de seguridad, ya que frecuentemente se han manifestado por la incidencia delictiva, ¿cuál será su estrategia para regresar la confianza a los empresarios y a los desarrolladores de temas de turismo?

“El empresario ha estado expresando su inquietud y su preocupación por lo que está sucediendo, y no solamente es ese sector, somos todos, es preocupante lo que estamos viviendo, es fundamental en este tiempo colaborar a través de los programas que como municipio estamos implementando”, indicó.

La candidata del PBC dijo que uno de los temas más importantes de atender es la prevención del delito, principalmente las adicciones y atender cuestiones sociales para resolver el problema de raíz.

Elvira Romero Gutiérrez fue cuestionada respecto a la violencia contra la mujer, que es uno de los temas que más ha causado indignación en los últimos años en Ensenada, debido a casos como el de una trabajadora del sector salud que fue asesinada por su ex pareja en su lugar de trabajo, ¿cómo enfrentar este tema desde lo municipal?

“El tema de la mujer ha sido abandonado, nuestros gobiernos han hecho caso omiso a todas las situaciones que han pasado, las cosas ya se salieron de control, es evidente que el problema es de fondo, no de forma hemos batallado mucho en Ensenada con el tema de la seguridad y nuestras mujeres fueron ya tocadas y tenemos que poner total atención”, manifestó.

La candidata de MC consideró que es necesario resolver el problema del alumbrado público para que las mujeres cuando salgan de sus trabajos se sientan seguridad, que los reglamentos sean empáticos con la mujer y reactivar las cámaras de seguridad en todas las esquinas, entre otros temas que han sido descuidados por la actual administración.

Rogelio Castro Segovia fue cuestionado sobre el orden en el desarrollo urbano y el orden en el tema vehicular, ¿cómo controlar o gestionar que se resuelvan problemas como las invasiones o los vehículos irregulares?

“Tenemos kilometrajes altos en el tramo de la muerte, se tendría que reducir a 30 kilómetros por hora porque actualmente son 60 kilómetros y a la hora de cualquier incidente ocurren desgracias, es cierto que tenemos puentes, pero muchas veces son obsoletos porque aparte de estar muy largos muchas personas de la tercera edad no pueden subirlos y cruzan por acotamientos que no son cruces peatonales”, planteó.

El candidato independiente comentó que los vehículos “chocolate” es un problema en el que todos se echan la bolita pero nadie lo asume, él consideró que sí es un tema de competencia municipal ya que en la ciudad circula el 70ª 80% de carros irregulares, por lo que será gestor para que esos vehículos estén dentro de los lineamientos y dejen de ser irregulares.